La cultura de la prevención aún tiene mucho por hacer entre nosotros. Si bien es cierto que existen muchos avances al respecto, se siguen observando grietas en el muro de la conciencia individual y colectiva ante situaciones emergentes derivadas de hechos impredecibles para el humano. El sismo que afectó para siempre la vida de millones de personas en la Ciudad de México un día como hoy hace treinta y dos años marcó un antes y un después de la vida nacional pero todavía quedan asuntos por resolver entre nosotros y sobre todo en las familias.Los desastres naturales forman parte ya de nuestra vida porque vivimos en una región del planeta muy vulnerable a la afectación tanto de los mares como de la tierra y eso como que no se ha comprendido totalmente debido a la escasez de elementos prácticos de sobrevivencia indispensables a diario. Creer que la vida no vale nada ha salido muy caro para muchos paisanos porque no se toma con seriedad algo que en cualquier otra nación es primero: prepararse para las eventualidades y habituarse a la disciplina de la prevención.Aquel diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco debería seguir recordándose con mucho respeto por todos y aunque las medidas tomadas en la capital ante los temblores del jueves siete de este mes dieron buenos resultados, en provincia estamos rezagados; Oaxaca y Chiapas necesitan apoyo inmediato, pero todos necesitamos educarnos mejor para evitar más calamidades.