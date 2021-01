Priistas de Ahome se quedan vestidos y alborotados

Vestidos y alborotados. Los aspirantes a la candidatura priista a la alcaldía de Ahome y sus seguidores se quedaron esperando la publicación de la convocatoria que regirá el proceso de elección. Unos y otros no vieron cumplir la calendarización que la dirigencia nacional del PRI había determinado: el 12 para gobernador, lo que se cumplió; la del 14 para alcaldes y 16 para los diputados locales. Dicen que hubo desconcierto entre los priistas por el retraso en la expedición del documento. Con esto aumentó más la incertidumbre luego de que la cascada de destapes se vino tras que el exalcalde Álvaro Ruelas Echave mostró su interés por volver a gobernar el municipio, le siguió Fernanda Rivera, Dulce María Ruiz y Marco Antonio Osuna Moreno, quien ayer dijo que también la quiere. Antes que todos, Bernardino Antelo Esper ya había dado ese paso. Pues todos y algún desvalagado que ande por ahí van a seguir esperando.



En espera. Impaciencia también priva entre los seguidores del líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, que aspira a la alcaldía de Ahome. Y es que aún no queda claro con qué partido le va a entrar. Luego de que trascendió que había entrado en pláticas con el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, corrió la versión que en el PRI renovaron el interés por él. Lo cierto es que el promotor deportivo tiene como base la candidatura del Partido del Trabajo, pero como que ir solo con este partido muchos dicen que no le alcanza. Algunos señalan que en candidatura común PT y PAS pueden dar “el gatazo”, pero si se le agrega Morena con más razón.



Dos rutas. A propósito o por despistada, la síndica procuradora Angelina Valenzuela parece que va a dejar correr el proceso interno en Morena para la elección del candidato a diputado federal de Ahome, en el que está apuntado su adversario de principio a fin: el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y es que puso su foco a la impugnación en el INE de Chapman si sale candidato de Morena. Eso es hacerle al cuento porque muchos tienen claro que la impugnación debe de hacerse ya ante la Comisión de Elecciones de Morena para invalidar su prerregistro con la sentencia de violencia política en razón de género que existe en su contra. Como también se tiene claro que la impugnación no es ante la Comisión de Honestidad y Justicia porque Chapman no es militante, lo que sí hizo la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, en contra del alcalde Guillermo “El Químico” Benítez, a quien como medida cautelar le suspendieron sus derechos partidistas. La de Chapman y “El Químico” son dos rutas distintas.



Influyentismo. Dicen que el empresario Emilio Soto Ibarra, “Milo” Ibarra, renovó sus sueños de ser el candidato de Morena a la alcaldía de Ahome. Esto es porque lo “apalancó su padrino” el senador José Narro con el precandidato a la gubernatura de Morena, Rubén Rocha Moya. Narro, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, lo reunió con Rocha, lo que “Milo” Ibarra y su gente le dieron la difusión para “acalambrar” a propios y extraños. Nada más que algunos reviraron con las palabras de Rocha: que el aparecer en una foto con algún influyente no es garantía de candidatura porque Morena tiene bien definidos los procedimientos para ello.



Trampolín. El que se “coló” al gabinete del nuevo secretario general de la Federación de Trabajadores de Sinaloa, José Elías Muñoz Vega, es el líder de los locutores en el norte de Sinaloa, Fernando Solís. Tomó protesta como secretario de Educación y Capacitación de la organización cetemista. Dicen que Solís todavía no se sienta a despachar cuando ya anda pensando en alguna candidatura priista en este proceso electoral. Mínimo ser regidor de nuevo.