Priistas le rezan a Vizcarra

Para contrarrestar la candidatura de Héctor Melesio Cuén y la alianza del PAN-PRD y MC, los priistas insisten en que es necesario mandar a la batalla a “un caballón” y se les viene a la mente el nombre del empresario Jesús Vizcarra, como el único que podría dar la pelea.

En varias ocasiones Vizcarra ha dicho que no va, pero aun no esta dicha la última palabra y no se puede descartar porque se le reconoce como hombre de retos y esta es la mejor oportunidad de demostrarlo.



Popurrí. De nueva cuenta, José Luis Polo Palafox y Carlos Valle Saracho, se dieron ayer un agarrón, aunque de lejecitos, sentado cada uno de ellos con sus seguidores en mesas diferentes de céntrico restaurante de la localidad en donde coincidieron para medir fuerzas.

Polo dice que Saracho ya no tiene ninguna representación porque hace un año concluyó su presidencia en la FAS, y que en cambio él acaba de ser electo por una aplastante mayoría, pero además que bajo su mando la organización no cobrará ni un peso a los socios, que las maestrías las impartirán universidades reconocidas y que tampoco expedirá placas de vehículos para evitar violar la ley.

Saracho dice que ganará en los tribunales y anularán la elección. Total que estuvieron muy cerca pero se sacaron la vuelta, no se saludaron ni siquiera por cortesía.



REVUELO. Pueblo chico, infierno o mitote grande. Provoca revuelo la detención de conocido empresario mochitense ex socio del ingenio azucarero que de inmediato fue trasladado a Guadalajara por elementos de la PGR y da pie a las especulaciones de que pronto podría haber más detenciones y, es que Luis Puente no les perdonó nunca que lo hayan dejado fuera de la jugada de la administración de la industria azucarera en Los Mochis y, “puenteó” la demanda a los tribunales de Jalisco porque vislumbró que aquí sería frenada por la influencia que ejercían en la anterior administración estatal.

Lamentable que la lucha por el control de la desaparecida industria azucarera haya enfrentado a socios y amigos, y más lamentable todavía que con el cierre del ingenio los obreros se hayan quedado sin sustento y la ciudad sin uno de sus iconos mas representativos.



POLÍTICA de barandilla. “Cosas vieres, Sancho”, la cobertura de la política se mezcla cada vez más con la policiaca, porque todos los asuntos están yendo a parar a los tribunales, como también el caso del ex secretario de salud, Ernesto Echeverría, que es inhabilitado por 8 años para ejercer el servicio publico, y multado acusado de presuntos desvíos de recursos en la dependencia. Y atrás de él vienen varios funcionarios más, como Rafael Lizarraga, el ex secretario de turismo, así como el ex tesorero estatal Armando Villarreal y José Luis Sevilla de obras publicas que esperan en fila a ser enjuiciados.



GRUPO San Blas. Priistas de San Blas impulsan la candidatura a la alcaldía de José Luis Lachica, a quien aseguran que deben las gestiones para la construcción del boulevard del poblado y la atracción de industrias y empleos.