Primer encuentro Artístico-Cultural “Expresando mis talentos”

audima

Hace uno días tuve la oportunidad de ser parte de un evento organizado por la USAER#103 en el Museo Regional del Valle del Fuerte en Los Mochis, Sinaloa., donde una de las finalidades era la expresión de talentos por parte de cada uno de los jóvenes que participarían en el programa y ser también una celebración por el Día del Estudiante. Desde días atrás se trabajó en la preparación, organización y proyección, siempre pensando en los jóvenes y en la audiencia que asistirían.

Encontrando en cada una de las 4 secundarias, participantes con talentos excepcionales, pero al mismo tiempo inseguridades de todo tipo ante el reto que enfrentarían al expresar todo lo que ellos mismo poseen, así como padres completamente comprometidos y emocionados por la oportunidad que tendrían sus hijos en ese evento.

El día llegó y la finalidad inicial se transformó, convirtiéndose en una expresión potencial de emociones que irradiaron todos en ese momento, alumnos, padres, abuelos, hermanos, maestros, medios de comunicación y toda aquella persona que se encontraba presente.

Se podía observar por los pasillos del museo emociones encontradas, hubo quienes enfrentaron episodios de ansiedad, miedos, la necesidad de salir de ese lugar, pero no lo hicieron y saben por qué…. Porque sus padres y familiares no los dejaron solos jamás, se llenaron de fortaleza y los motivaron cada minuto, los acompañaron, calmaron, trajeron lo que les hacía falta, los abrazaron y otros hasta lloraron, pero después de todo eso, continuaron. En otros espacios del mismo lugar se podían ver jóvenes emocionados por encontrarse con otros que no conocían pero que hablaban su mismo idioma, quienes entendían su pasión por lo que ahí reflejarían, practicando por iniciativa propia, creando y soñando con proyectos nuevos de manera colaborativa entre ellos, ahí no existieron diferencias de contexto o nombre de escuelas que representaban, era jóvenes siendo ellos mismos, soñando, aprendiendo sin juicios, sin competitividad, apoyándose y motivándose unos con otros.

Quizá no todas las personas comprendan el sentir de las familias que ahí estuvieron acompañando a sus hijos, solo ellos y quienes han sido parte del desarrollo de un niño, niña o joven con una aptitud sobresaliente comprenderán la entrega, esfuerzo, inversión, tiempo y motivación que se requiere para verlos crecer y realizados, expresando todo ese potencial que en muchos contextos tiende a ser minimizado por todas las barreras que como sociedad limitan al no ser iguales a la mayoría.

Padres sueñen y vuelen alto, motiven y apoyen en el desarrollo de esos potenciales que tienen cada uno de sus hijos, siéntanse orgullosos de ser padres de un hijo excepcional.

Momentos: En este espacio me permito en representación de mis compañeros, agradecerles tanto a padres de familia, alumnos, docentes y directivos de la Secundaria Técnica No. 2, Secundaria General No. 2, Secundaria General No. 3 y Secundaria General No. 4., por la confianza que depositaron en todo el equipo de USAER #103. Así como también a la C. Verónica Martínez y al C. Andrés Valencia Sánchez, director de museos y patrimonio de Ahome, por permitirnos hacer uso de sus instalaciones y lograr ver realizado el Primer Encuentro Artístico-Cultural “Expresando mis talentos”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VPBXhg1ZiBd5Y9jVZe5XDqEGsPzXk8TUJVMzzi45AENbH6EG4cNVQYFAbrEDS5f8l&id=100015804813776&sfnsn=scwspmo