Primer título rosalino

El 29 de enero de 1875, el Colegio Rosales otorga su primer título. El beneficiado fue José María Bernal, como preceptor de segunda clase de primeras letras. Reunidos en la Secretaría del Colegio, a las cuatro de la tarde de ese día, los ingenieros Luis G. Orozco y Manuel Hasey Wise, y el doctor Ramón Ponce de León, procedieron al examen de Bernal, quien resultó aprobado por unanimidad de votos.

Bernal era nativo de la Ciudad de México, tenía 22 años de edad, era soltero, medía 1.64 metros, su pelo era castaño oscuro, tenía los ojos garzos, nariz y boca regulares, barba poblada y como seña particular una pequeña cicatriz abajo de la mandíbula. Bernal no estudió en el Colegio, solo presentó examen tal y como lo mandataba la ley si alguien ya titulado quería dedicarse a la enseñanza en el estado, razón por la cual su nombre no aparece registrado en ningún libro de matrícula del Colegio.

Ese fue, pues, el primer título que otorgó la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, el primer título otorgado a un alumno que realizó sus estudios en las aulas rosalinas, fue a Teresa Ibarra, el 8 de octubre de 1877. Teresa había ingresado a la institución en 1874 a la Academia de Señoritas. Nativa de El Fuerte, Sinaloa, tenía 19 años de edad, y era hija de Canuto Ibarra y Rosario Vega. En Culiacán vivía en casa de Teresa Vega.