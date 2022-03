audima

“Las raíces profundas nunca dudan que la primavera vendrá”: Marty Rubin

La primavera llegó a las 8:33 la mañana del domingo, el hemisferio norte vestido de flores y luz la recibió. Equinoccio que nos da noche y día en paridad. Saludo la estación florida.

En dos semanas más, el domingo 3 de abril, iniciará el horario de verano que durará hasta el 30 de octubre. Solo es un recordatorio. Ustedes organicen sus agendas, el mantenimiento en casa y oficina, lo eventos que acompañan al calendario.

La primera estación es renacimiento y en el barro que somos también florece la esperanza. Qué más quisiera que los pueblos de la tierra depusieran las armas, que nadie entrara al patio de otro sin permiso ni invadiera países a golpe de metralla.

Este tiempo de renovación debe alcanzar para fundar la paz una y otra vez, para intentar la vida. Si no pensara así no encontraría razón de ser.

Los grandes temas están ahí: la REVOCACIÓN de mandato, por ejemplo. Escucho a las personas preguntarse si es bueno votar o no, miro los programas en redes sociales, las noticias en distintos medios, al paso de los días el bombardeo de propaganda se incrementará, la consulta que no pidió la oposición, los espectaculares que nadie pagó, el INE que buscan ese sí revocar. México resiste los embates de un gobierno que se empeña en perpetuarse. Al presidente le gustan las campañas al costo que sea. Tremenda oportunidad le dio la historia para gobernar como un real demócrata, ha tirado por la borda el rayito de esperanza. Lo más peligroso es el retroceso institucional al que condena al país. Lo más triste es la cerrazón de muchos que pensaban. ¿Por qué obligar al INE a un gasto de dos mil millones en una elección innecesaria, costosa, solicitada desde el poder? Epigmenio encantado haciendo documentales, ensalzando el ego del Sr. López, dirigiendo a un general en su saludo e informe a la estatua de Felipe Ángeles. ¡Ay, Bretón!

En el PRI está costando entender el rompimiento de un paradigma de verticalidad en la conducción del partido, no vertical por que sea derecho sino por la línea guía. Espero no contribuir a hacerlos más bolas de lo que están. A muchos los veo buscar en el horizonte la aparición de alguien que ordene y componga. Los comités municipales deben marcar la pauta, empiecen con el consejo político, depuren, organicen el trabajo, sacudan del árbol las hojitas que ya se desprendieron. Liberen el camino para que fluya la fuerza de un nuevo debate renovador y claro. Dejen que llegue la primavera. No teman los tiempos nuevos, la narrativa depende de quien está, no de quien se fue. Digo para que encuentren razón de ser y no solo apariencia.

Don Ernesto Álvarez Nolasco cumpliría este marzo 102 años, lo conocí cuando tenía el 66 y yo 24. Él venía de escribir parte de la historia de la relación del partido de Estado con el país, modernista, reformador y crítico. Junto a Reyes Heroles pensó un México distinto, pero entendía el contemporáneo. Yo quería aprender, la gratitud es palabra tímida para expresar mi sentimiento.

Recordaré con ustedes unos versos de la ‘Canción de la vida profunda’:

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,

como las leves briznas al viento y al azar.

Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe.

La vida es clara, undívaga, y abierta como un mar.

Posdata. – Cuerpo de regidores, síndica procuradora, presidente municipal, no queden bien con particulares, tienen el poder para cambiar la historia y legar a Topolobampo un área común que se integre al espacio urbano: el “predio Standard” solicitamos comedidamente lo incluyan en la hoja de prioridades de su agenda. Pensemos comunidad y derechos sociales. Topolobampo da mucho. Recibe poco. En sus manos está.