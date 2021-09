Primero la salud

El acompañar ayer al secretario del Insabi, Juan Antonio Ferrer, y al gobernador Quirino Ordaz en la supervisión de los hospitales que están siendo equipados para que los inaugure el presidente Andrés Manuel López Obrador en la próxima visita que hará a Sinaloa, el gobernador electo, Rubén Rocha, ratificó que durante su gobierno la salud será prioritaria, claro, junto con la atención a los pobres.

Durante la campaña ofreció que Sinaloa será un estado de bienestar, donde se afianzará la Cuarta Transformación, por lo que mejorará los salarios de los trabajadores del sector salud y las prestaciones del personal médico.

También mejorará la infraestructura hospitalaria y garantizará el abasto oportuno de medicinas, pero desde ahora proyecta que enfocará su atención a regularizar la situación laboral de los médicos y enfermeras, que tendrán salarios dignos, y reconoce que durante la pandemia de covid-19 afloraron las deficiencias y la urgencia de mejorar.

Está previsto que el presidente Andrés Manuel López Obrador venga a Sinaloa el 12 de septiembre a inaugurar el Hospital General, el Hospital Pediátrico y el Centro de Salud, y Rocha dice que ya le pidió apoyo económico para el sector salud, pero también se hace necesario que se invierta en Ahome y en los demás municipios porque la mayoría de las grandes obras e inversiones se concentraron en Culiacán.

Ya durante las últimas dos legislaturas los diputados de Morena, sobre los que se asegura que el gobernador electo tiene mucha ascendencia, han logrado sacar adelante importantes reasignaciones presupuestales para destinarlas a mejorar los salarios de los trabajadores de la salud y se espera que ahora no haya necesidad de tantos jaloneos para que los apoyen.

Popurrí. Ya merito, por las luchas que panistas y priistas dieron en el Senado de la República, casi quedaba otra pregunta cantinflesca para la revocación de mandato. Los morenistas querían que al presidente AMLO le tocará el SÍ, que se quede hasta concluir su mandato, y la oposición quería que quedará el SÍ, que se vaya.

Al final en una decisión salomónica, negociada, quedó en dos posibles respuestas para el elector, que no será un simple sí o no, sino que la primera, que se le revoque el mandato, por pérdida de confianza, y la segunda opción, que siga en la presidencia hasta terminar su periodo. No cabe duda que el exceso de ideología y los intereses todo lo enredan.

GABINETE. Aquí en Ahome el próximo secretario del Ayuntamiento, Genaro García, hombre de toda la confianza del alcalde electo, Gerardo Vargas, es el que se encarga de darle cuerpo a la estructura del gabinete y de seguro ya tiene a toda la gente casi lista para entrar en operación en la revisión de las dependencias de gobierno, solo que seguirán frenados en espera que el alcalde sustituto, Juan Francisco Fierro, les dé luz verde para entrar en acción.

COVID. A partir del lunes y hasta el 19 de septiembre, Sinaloa estará en semáforo amarillo por covid, lo que indica que no se han podido superar los altos índices de contagios de la pandemia y para muchos da la sensación que estuviéramos en rojo.