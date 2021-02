Privilegios en la Japama a la vista de todos

No que no. Los privilegios y el derroche de recursos en la Japama están a la vista de todos desde hace rato, pero ahora sí que se volaron la barda. Se trata de la contratación del instructor de gimnasio Mauro Gerónimo Heredia con un sueldo diario de más de 800 pesos. Lo metió la gerente de Administración y Finanzas de la paramunicipal, Diana Margarita Rubio, para favorecerlo, ya que es su instructor del gimnasio. No solo eso, sino que en menos que “canta un gallo” ¡lo sindicalizaron! La cosa no para ahí. La basificación fue por “instrucción de arriba, de alguien de Palacio”. El influyentismo pues. Cantó todo el líder sindical Julián Gutiérrez.



Arrancan. La convocatoria para la elección del nuevo rector o rectora de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa fue publicada ayer tras ser aprobada por el Consejo Universitario. Para el 22 y 23 del presente mes se llevarán a cabo los registros y de ahí para adelante se da el proceso hasta terminar en la elección. Y más tardó en publicarse que en salir a relucir que Rufino López Torres, director del Cobaes de Tesila, El Fuerte, la quiere apoyado por Maribel Vega Quintero, candidata priista a la alcaldía de El Fuerte. López Torres es su operador político en Jahuara. Asimismo, es la carta de Joaquín Vega Acuña. Por si fuera poco, huele también a Gobierno del Estado. O sea, es un externo, lo que no le ayuda en nada porque ya los consejeros universitarios, quienes son los que van a votar en forma personal y directa, cerraron filas, pactaron la unidad, para que sea uno de la institución el elegido. Es decir, prácticamente está out.



Apariencia. Los morenistas Angelina Valenzuela, Cecilia Covarrubias, Antonio Menéndez, Lucio Tarín y Rodrigo Sánchez se reunieron ayer para mandar el mensaje de unidad y civilidad para la elección del candidato a alcalde de Ahome, pero la burla del que es objeto Morena por los personajes y el número que se registraron no se la quitan ni con un Padre Nuestro. En realidad, lo que quieren es que la decisión sea entre un morenista registrado (como ellos) y no entre los “forasteros y oportunistas” que se apuntaron. El problema es que eso de unidad y civilidad nadie se los cree. Para empezar ni estuvieron los otros aspirantes morenistas.

Ambición. Algunos de ellos no ocultan su ambición desmedida que afecta a Morena. Por ejemplo, Rodrigo Sánchez se registró para la alcaldía, pero se asegura que también para la diputación local por el Distrito 02. Esto es lo que da motivo al escarnio de ellos, de Morena y le pega al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Incluso, se dice que Sánchez anda tan crecido que no se da cuenta que no da el perfil. Con solo decir que no gana la elección ni para síndico de El Carrizo. Ya jugó dos veces y la tercera apoyó a Rogelio Rodríguez y también perdió.



Resistencia. El líder estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, se reunió con Ariel Aguilar, el “padrino” de este, el exsenador Francisco Salvador López Brito y otros de su equipo. Estrada no habla claro sobre las candidaturas comunes a las alcaldías. Sin embargo, ya hay versiones que en Ahome van con el candidato del PRI, Marco Antonio Osuna, y que Aguilar va a la diputación local por el Distrito 05. Se habla que la reunión fue para convencerlos, ya que se resisten a aceptar esa decisión.

Volados. Se habla que Daniel Valdez, “el Musa”, y su gente están muy contentos. Y es que celebran que Valdez va como candidato a la alcaldía de El Fuerte por el PAS y Morena, acuerdo que se llegó con Ignacio “Nacho” Mier. Ellos mismos se han encargado de difundir la especie con un triunfalismo inusitado.