Problema de salud e imagen

El fecalismo es un grave problema en Mazatlán. Por supuesto que no es problema de las mascotas, sino de sus dueños irresponsables que no se hacen cargo de recoger los desechos. Si usted camina habitualmente por las calles de su colonia, casi cualquiera que sea, se dará cuenta de este problema.

Es cierto que somos una ciudad donde cada vez es más habitual - y esto es muy positivo - que se vea a personas salir a las calles con sus perros, a pasearlos. Eso habla bien de quienes lo hacen, pero todo lo avanzado se pierde en el momento en que la gente “suelta” a sus mascotas para que hagan sus necesidades en las calles, o que incluso los lleven amarrados, hagan éstos sus necesidades, y no recojan las materias fecales.

El malecón o centro histórico, por ejemplo, son foco rojo de este grave problema, porque son la “parte bonita y turística” de la ciudad. Pero el fecalismo, además de ser un grave problema de imagen, lo puede llegar a ser de salud pública, generando enfermedades gastrointestinales.

La mala educación de quienes sueltan a sus mascotas a defecar en las calles o no recogen los deshechos de estos cuando los sacan a pasear, puede incluso desatar ataques contra los animales, que son los menos culpables.