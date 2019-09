Problema extra. Como si los ciudadanos no tuvieran suficiente con el problema de inseguridad que generan los vándalos y la violencia que ejercen los grupos del crimen organizado, ahora el nuevo secretario de Seguridad Pública, Federico Rivas, empezó a denunciar la existencia en Mazatlán de la “violencia política”. En su teoría (porque no ha dado prueba de ello) refiere que parte de la reciente ola de asaltos al comercio fue magnificada y provocada por grupos interesados en dañar la imagen de la administración municipal morenista y socavar la tranquilidad del municipio. La respuesta no se ha hecho esperar y los líderes de los partidos políticos de Mazatlán empiezan a exigir que el gobierno de Benítez Torres se ponga a trabajar en cumplir e compromiso de más y mejor seguridad para los mazatlecos.

Cambios operativos. Por cierto, al interior de la Secretaría de Seguridad Pública existe una rebatinga por los cambios que está implementando el nuevo titular de la corporación, Federico Rivas. En la última semana cambió a los coordinadores de los operativos preventivos y en cada patrulla de la Policía Municipal ha dispuesto a marinos para desalentar la mala conducta y las posibles acciones deshonestas de los agentes. Además, según se ha anunciado, habrá más cambios para revelar a esos “elementos flojos y pusilánimes” que no han contribuido con los planes para mejorar la seguridad en el municipio. En tanto, ya inició con el cambio de frecuencias.

Actividad a la baja. Hoy inicia, al fin, la temporada de pesca del camarón en los esteros y bahías. En la primera jornada se notarán los resultados de los operativos de vigilancia implementados por la Conapesca, a cargo de Raúl Elenes, pues en los últimos meses, el sector advirtió que el producto en veda estaba siendo saqueado.

Expulsado. Aunque se negaba a aceptar su expulsión del grupo parlamentado de Morena, con todo y que no fue incluido en los tres informes que dio su bancada en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil este fin de semana para el Congreso del Estado, Fernando Mascareño Duarte oficialmente es un diputado sin partido. Ya lo actualizó en su portal web y difundió ayer su perfil en sus páginas de redes sociales. La versión que dio el grupo parlamentario morenista, en voz de Marco Antonio Zazueta Zazueta, es que Mascareño Duarte era un infiltrado del Gobierno del Estado, además de que ha votado en contra de los temas de agenda de la bancada. Hasta el momento, Fernando Mascareño no ha expresado si se mantendrá sin partido o se sumará a otro grupo.

Abandonados. Luego de conocer el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federal para el próximo año, y al conocer las posturas que ha asumido el actual Gobierno de la República, los productores sinaloenses sienten que les han dado la espalda por la reducción de los apoyos; mientras que sus principales competidores, en Estados Unidos, reciben millonarios recursos para garantizar la soberanía alimentaria. Los agricultores ya se reunieron con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para solicitarle su respaldo en las gestiones en la Cámara de Diputados y con el Gobierno federal. Su única esperanza es que asignen la misma cantidad que este año de presupuesto para el campo, ya no aspiran a que haya incrementos.

Sin funcionar. El feminicidio cometido la madrugada del domingo, donde una joven embarazada fue ultimada a balazos por quien era su pareja sentimental, pone en manifiesto la debilidad del sistema de protección para las mujeres que acuden a una institución en búsqueda de apoyo por una situación de violencia. De acuerdo con el Colectivo de Mujeres Activas, la Unidad de Medidas Cautelares está fallando porque no se tienen herramientas ni infraestructura ni personal capacitado para cumplir con esta tarea; y hay mucha simulación en la protección de las mujeres, debido a la falta de unidades policiales especializadas para realizar tal acción.