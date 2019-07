Problema inacabable. La capacidad de reacción y la eficiencia de gestión en la solución de los problemas que aqueja a los ciudadanos son los factores que sirven para evaluar a los gobernantes. En ese sentido, el balance no pude ser muy positivo para el alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón. Solo basta mencionar que los habitantes de la comunidad de Agua Caliente de Gárate llevan ya cuatro meses sin suministro de agua corriente. Las familias son abastecidas a través de pipas y en algunas colonias se llenan algunas cisternas que utilizan grupos de vecinos. Sin embargo, la escasez no se soluciona, y el problema de fondo no es atendido. Cuatro meses con un servicio deficiente desespera a cualquiera, y por ello es comprensible que los residentes de esa zona rural estén pensando ya en manifestarse con acciones contundentes para obligar a la Administración municipal a que reaccione; si no puede, que gestione las obras necesarias para solucionar de una vez con este problema. Al parecer, en el caso está involucrado un presupuesto que, sin explicación, no ha sido aún ejercido.

Contradicción. Mientras que directores y maestros dicen que se terminó el tiempo completo en las escuelas, el secretario Juan Alfonso Mejía sigue defendiendo que no. Además, mientras la Sepyc asegura que todo se trata porque a los maestros se les pagaba dos horas más, maestros dicen que nunca se les pagó el horario de 02:30 a 16:00 horas, y ni el sindicato ni la Sepyc los defendieron nunca.

Se convierte en lo que criticaba. Durante un recorrido que realizó por la colonia Lomas de Rodriguera en Culiacán, Apolinar García Carrera, diputado por Morena, estuvo repartiendo despensas y no dejó pasar la oportunidad para tomarse la foto. Esta vieja práctica del PRI era lo que los del partido de Morena tanto criticaban y perjuraban que no realizarían, pero, a diferencia de este diputado, los del PRI de perdida entregaban una caja con varios productos, no tres. Además, en la actualidad, el horno no está para bollos, y bastantes broncas tiene este legislador con la comunidad LGBT y con otros compañeros de Morena como para que aparte ande quemando al partido regalando despensas como los priistas.

Sin éxito marcha contra AMLO. Mientras que de diversas sindicaturas del estado estuvieron saliendo camiones con seguidores de Andrés Manuel López Obrador para la Ciudad de México para refrendarle su apoyo y además festejar su triunfo de hace un año, la marcha contra el presidente de la República tuvo muy poca concurrencia, por lo menos en la capita del estado. Fueron muy pocos los que marcharon por la avenida Álvaro Obregón para expresar su inconformidad contra el mandatario estatal. Todo indica que quienes están en contra del mandato del presidente de la República solo se manifiestan por redes sociales, pero no acuden a las marchas a las que son convocados.

Escuelas vulnerables. No se puede poner a un policía en cada uno de los planteles educativos para evitar los robos en esta temporada de vacaciones, dijo el secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo. Por esta razón, llamó a las autoridades de la Sepyc a coordinarse con los maestros y los padres de familia para evitar robos. A los policías les corresponde cuidar a los planteles por fuera; a la Secretaría de Educación Pública y Cultura por dentro. Desde hace varios años, con el fin de no pagar a veladores, la Sepyc dejó la responsabilidad de la vigilancia de los planteles a las policías municipales o a los directores, cuando tampoco es su responsabilidad total. Algunas de las opciones para evitar que se lleven los aires acondicionados es que los quiten, y padres y maestros se los lleven a sus casas, pero esto implica un alto costo para volverlos a instalar, y los padres no ayudan porque son muchos los que no dan la cooperación voluntaria, y la Sepyc tampoco quiere absorber estos gastos.