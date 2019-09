Problema latente. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, está consciente del grave problema de furtivismo que se da en el estado y que es capaz de dar al traste con la producción al saquear el camarón en crecimiento. Por ello, hace unos días anunció el propósito de gestionar más apoyos para la vigilancia e inspección de los esteros, lagunas y bahías de la entidad y desalentar así el saqueo del crustáceo. Además, mantiene firme el plan de crear una policía pesquera que apoye a los operativos que ya implementa la Comisión Nacional de Pesca, que coordina el excomandante de la tercera Región Militar Héctor Mucharraz, con todo y las críticas que en la región le han valido su gestión. Habrá que decirle al gobernador que la propuesta amerita prisa para su cumplimiento.

A duras penas. Poco a poco avanzan las asambleas en toda la República Mexicana para conformar el partido México Libre, movimiento liderado por el expresidente de la república, Felipe Calderón, y su esposa, Margarita Zavala. Sin embargo, no deslumbra un buen panorama para el partido, ya que a duras penas han logrado reunir el quórum necesario para darle validez ante el INE a sus asambleas. En el caso de Culiacán, el pasado 14 de julio se celebró una asamblea, donde Margarita Zavala acudió para presidir el evento. Fueron tan pocas las personas que acudieron, que tuvieron que otorgar más tiempo para lograr el requisito de 300 personas para darle legalidad a la asamblea. Algo parecido sucedió ayer, donde tuvieron que alargar el tiempo hasta las 11:00 horas para reunir quórum y darle legalidad al evento, realizado en un reconocido salón de la ciudad, donde brilló la ausencia de Zavala y Calderón. Sin duda, este par se las está viendo negras.

Aprendieron la lección. No cabe duda de que de las malas experiencias se aprende, y una gran lección es la que le dejó la tormenta tropical 19-E a Protección Civil del estado el año pasado. Ahora ya ninguna lluvia los agarra por sorpresa, ya que realizan sus operativos y mesas de trabajo constantemente para enfrentar los diversos fenómenos naturales que se puedan presentar. Hasta el momento ha realizado buena mancuerna la Secretaría de Educación y Protección Civil para informar a la ciudadanía a tiempo y no exponer a los pequeños a clases. Para muestra, desde ayer se instaló el Comité Operativo de Emergencia del Consejo Estatal en seguimiento a la tormenta tropical Juliette. La dependencia mantiene una vigilancia estrecha de la trayectoria para que, ahora sí, ningún fenómeno los agarre desprevenidos ni cobre vidas, como ocurrió en septiembre del 2018.

Si pensaban que todo iba bien, no es así. Los que han tenido varias quejas son los de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Entre robos, falta de aulas o sobrecupo en muchas de las más de mil instituciones de la ciudad y ante las denuncias, el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, no dijo cuántas escuelas se vieron afectas por robos en las vacaciones, y debido a las lluvias no lo quedó de otra más que decirlo; pero lo que no se mencionó es cómo iban a reparar los daños. Las demandas por mobiliario, mantenimiento e infraestructura salieron a la vista el primer día de clases, cuando padres de familia y maestros se empezaron a quejar de las faltas. Una de las instituciones que se encarga de dar estudio a personas discapacitadas es el CAM 19, que tiene años solicitando apoyo de las autoridades educativas, ya que hasta aulas clausuradas por Protección Civil tienen, bardas en el suelo y socavones en los salones, pero no se ha visto que atiendan las necesidades educativas, las cuales son muchas.