Problemas de la educación actual.

Durante más de un año la educación en la mayoría de la población mundial debió tener una adaptación derivado de la llegado de la pandemia por el sars-cov-2, o mejor conocido como Covid-19.

Esta adaptación fue el tomar clases de forma online a través de diversas plataformas educativas las cuales tuvieron su auge, durante ese año, pero con la llegada de las brigadas de vacunación y también la falta de empatía respecto a la condición de realizar cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad Covid-19, es lo que nos ha llevado a esta investigación, realmente ¿cuál es la realidad de volver a clases presenciales?, con el pensamiento de que la mayoría de la población no realiza de forma correcta el protocolo necesario para el cuidado, y mucha población continua con su vida, ignorando la situación actual y también pensando en los daños emocionales del distanciamiento social.

Este era un pensamiento que tenía hace algunos meses, pero hoy rectifico algo, esa educación a distancia afecto demasiado a las generaciones que cursaron la preparatoria, o bueno esa es mi perspectiva ya que con tristeza vea que los de nuevo ingreso son demasiado irresponsables, o aún no se dan cuenta que no continúan en la preparatoria, porque digo esta opinión porque me da tristeza no ver ese sentido de querer progresar y de que si están estudiando medicina es para ser doctores que curan no por una simple moda, pero bueno, este problema esperemos y sea por el tiempo en pandemia pero si puedo decirles algo es que inculquen siempre que la educación universitaria es dedicarle todos los días tu tiempo para ser un gran profesional. Me quedo con este pensamiento y les pregunto, ¿Qué nos depara el futuro con los nuevos ideales de estas generaciones?