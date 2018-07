Problemas en puerta. Y mientras que Diana Armenta llega con una actitud de servicio para hacer frente a lo que resta de la presente administración, los que amenazan con darle la bienvenida son los integrantes del Sindicato del Ayuntamiento, y lo quieren hacer de la manera que es su especialidad, nada más y nada menos que con una huelga. Resulta que el anterior alcalde, Víctor Manuel Espinoza, prometió saldar el pago de 2 millones pendientes para el próximo 6 de agosto como fecha límite, pues bien, ahora los sindicalizados tienen el temor de que no se les respete el acuerdo en virtud de que son compromiso de otro administrador. Es bien sabido que Alejandro Pimentel y Diana Armenta no son del todo buenos amigos, por lo que no es de extrañarse la actitud que asume el dirigente del núcleo. Todo indica a que van a seguir dando la nota.

Despedida. A la que le llegó la nostalgia ayer y casi casi hizo un relato de despedida en sus redes sociales, fue a la directora del Sistema DIF, María Concepción Cervantes Soberanes, luego de que publicara que Dios le dio la oportunidad de colaborar con dos “grandes seres humanos”, así los describió, en referencia a su amigo, el exalcalde Víctor Espinoza, y su esposa Patricia Castro, quienes estuvieron escasamente cinco meses al frente de la administración municipal y del DIF, respectivamente. La maestra, quien fue regidora en el mismo periodo que Víctor, fue llamada a colaborar como directora del DIF, y ayer hizo extensivo su agradecimiento, lo que deduce que así como su amigo, lo más seguro es que también va para afuera de la función pública ahora que ya volvió a gobernar Diana Armenta Armenta.

Sacando el resto. Y mientras que en el Palacio Municipal todo era jolgorio y fiesta tras el retorno de Diana Armenta a la alcaldía, al que se le vio salir de manera muy disimulada y cabizbajo fue al eterno acompañante y secretario particular de Víctor Manuel Espinoza, Armando Leal. En una pequeña caja de corcho se llevó los últimos utensilios que habían dejado en la oficina de presidencia para dar paso a los nuevos inquilinos. Aunque los priistas se han esmerado por aparentar que la renuncia de Espinoza Bojórquez ha sido por decisión propia, siempre quedará la duda de si su declinación fue forzada, pues el último mensaje del ex presidente municipal dio para pensar en muchas cosas.

Les llueve sobre mojado. Apenas el lunes pasado un grupo de vecinos de la colonia Lomas del Mar decidió manifestarse en el Palacio Municipal para exigirle a las autoridades que ya terminen con los trabajos de pavimentación que desde hace varios meses comenzaron en ese sector, y es hora que no los terminan, y ya están hartos de tener esas calles bloqueadas, pero ayer se volvieron a quejar, y no por lo mismo, sino ahora por fuga de aguas negras.

Resulta que desde hace 20 días se presentó una fuga en el drenaje, y aunque ya es del conocimiento de la gente de Jumapag, pues no han ido a reparar el desperfecto, y como el problema está muy cerca de la escuela primaria de dicho asentamiento humano, temen que se llegue el retorno a clases y sigan con las pestilentes aguas ahí, para darle así la bienvenida a los alumnos. La gente asegura que no esperarán a enfermarse para que los atiendan, pues de no hacerles caso, aseguran que se irán a los extremos.