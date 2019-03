Al conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo se le llama proceso. La vida es un ejemplo de ello; triunfar es otro, educar también lo es. Vivir en sociedad, adaptarse, comunicarse con eficiencia son operaciones de orden superior que siguen o se rigen por procesos también complejos demandantes de atención permanente. Estamos inundados por ellos sin darnos cuenta y en ocasiones sin darles mucha importancia.

Saber que somos parte de una infinita red de fases sucesivas es uno de los primeros actos deslumbrantes para cualquiera en la niñez y es una de las principales puertas que al abrirse, hacen posible el conocer de cerca eso que llamamos inteligencia. Nada está aislado en un cien por ciento ni separado totalmente, todo está interrelacionado y nuestra mente, así como nuestros actos, por insignificantes que parezcan, obedecen a una causa y producen a su vez un efecto proporcional a la intensidad con que fue elaborado.

Esto no es nada nuevo ya ha sucedido desde hace miles de años nos guste o no, lo comprendamos o no. El problema es identificarnos con ello y ser parte del mismo en completa libertad. No hay fragmentos de realidad, ni casualidades, solo hay consecuentes o resultados que a su vez dan lugar a nuevas causas en una espiral sin principio ni fin posibles. Cuando lo inmediato ahoga o parece aniquilarnos, recordar que esto es un proceso pasajero ayuda muchísimo para renovar fuerzas y emprender de nuevo el camino. Esto es, a fin de cuentas, parte del aprendizaje… lo demás fue historieta.