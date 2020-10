Productores: a cuidar el uso y manejo del agua en sus riegos

AARFS A. C. hace un llamado a los productores agrícolas a hacer buen uso y manejo del agua en sus riegos, de manera responsable, monitoreando y cuidando este vital recurso al momento de programar la irrigación de sus cultivos. Lo anterior con el objetivo de preservar el abastecimiento de agua para los próximos ciclos agrícolas, pues actualmente las presas regionales presentan almacenamientos de moderados a bajos derivado de la falta de lluvias en este año, manteniendo actualmente un 50 % de su capacidad de almacenamiento con 3,248 mm3, mientras que el año pasado a la misma fecha las presas registraban 4,789 mm3.



• De acuerdo a los avances de pagos del Programa de Precios de Garantía de Maíz ciclo otoño-invierno 2019/20 para Sinaloa, AARFS A. C. a través de su área de comercialización, registró 480 productores de los cuales el 69 % corresponde a personas físicas y el 31 % son productores que integran a las personas morales. En el caso de las personas físicas, el 72 % ya están en estatus positivo y pagado casi en su totalidad el incentivo de 359.69 pesos por tonelada, mientras que en el caso de los productores que integran a las personas morales, el 3 % se encuentran positivos para pago, mientras que el resto aún están sujetas a proceso de validación de expedientes por parte de SEGALMEX para solventar su pago. Para mayor información favor de comunicarse al teléfono (668) 812-3349 para el área de comercialización.



• El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en coordinación con INIFAP, invitan a técnicos y productores de trigo a la videoconferencia “Nuevas Variedades de Trigo, Impacto Socioeconómico y Ambiental”, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre a partir de las 10:45 a.m. hora Sinaloa, donde los expositores presentarán los resultados de nuevas variedades de trigo cristalino y harinero para el norte de Sinaloa y sur de Sonora. La transmisión de la conferencia será a través de la página de Facebook: HubPacificoNorteCIMMYT y en YouTube: ACCIMMYT.



• El Fondo de Aseguramiento de AARFS A. C. pone a su disposición los servicios de asesoría en la planeación de esquemas de aseguramiento, orientación sobre coberturas y primas, contratación del seguro agrícola, asesoría técnica personalizada, difusión de resultados de los programas de aseguramiento, solución inmediata de problemas y siniestros, lo cual garantizará la protección de su cultivo. Además, este Fondo de Aseguramiento ofrece la protección de hasta el 90% del valor de su producción establecida y en cultivos de maíz y frijol, hasta un 75% de las inversiones realizadas. Para más información llame al (668) 817-2756 y al celular (668) 183-3442 con atención vía WhatsApp.



• Los contratos de futuros Julio/2021 de maíz han mostrado una tendencia alcista las últimas 5 semanas, donde pasó de un precio de $121 dls/ton en agosto 2020 a $161 dls/ton en el cierre de esta semana, representando esto un aumento de precio de 33%. Esta tendencia al alza de precio se le puede adjudicar a que en agosto en Iowa y otros estados colindantes en Estados Unidos presentaron un sistema de vientos afectando fuertemente los maíces en calidad y rendimiento; después se vino una sequía en el Medio Oeste y, adicionalmente, en el noreste de China hubo tres tifones, de los cuales las autoridades aún no han informado la magnitud de daños que tuvieron, pero desde entonces han comprado más de 10 millones de toneladas métricas de maíz.



• AARFS A. C. inició los reportes quincenales de avances de siembra de hortalizas del ciclo 2020/2021, donde se tienen establecidas al 15 de octubre 1,731 hectáreas, en la que destacan los cultivos de elote dulce, chile bell pepper, calabazas duras y tomates, cuyo mercado principal es el de exportación. Cabe destacar que el año pasado se sembraron 3,500 hectáreas de hortalizas dentro de nuestra jurisdicción, de las cuales 2,915 has. eran de campo abierto y 545 casa sombra, con una producción de alrededor de 100 mil toneladas exportadas y de casi 30 mil toneladas para mercado nacional.