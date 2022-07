Productores del sur de Sinaloa se manifestarán en las oficinas del Cesavesin

Si todo resulta conforme a lo planeado, fruticultores del sur de Sinaloa se manifestarán hoy en las puertas del Cesavesin de esa zona. Los productores están inconformes con la indiferencia mostrada por los encargados de la dependencia para controlar los precios del mango y la plaga de la mosca de la fruta, que afecta también a la producción. Estarán en la protesta los líderes de la Central Campesina, Asociación de Agricultores, Uares, presidentes ejidales, CCI, Unidad de Riego de la presa El Peñón. Estos ya se reunieron el fin de semana en Escuinapa y acordaron estar hoy a las 08:00 horas en las oficinas del Cesavesin. Exigen vender en 5, 6 o 7 pesos el kilogramo de producto, porque en el sur de Sinaloa los precios son los más bajos, llegan hasta 1.5 pesos, máximo 3 pesos, y en el norte de Sinaloa de 8 a 10 pesos no los bajan. El Presidente de Cesavesin, Abraham Bello Esquivel hará un posicionamiento en Culiacán sobre el conflicto.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, estuvo ayer en la zona rural de Culiacán, donde inspeccionó las condiciones de la carretera. De manera personal y directa, verificó la cantidad de baches, desniveles y otros obstáculos que los conductores tienen que sortear de manera cotidiana al transitar por la carretera México 15. El resultado fue obvio, el mandatario se dio cuenta de las pésimas condiciones en las que se encuentra esta vía principal de la entidad. Sus actividades fueron difundidas a través de su cuenta oficial en Facebook, y las reacciones no se hicieron esperar. Fueron muchos los lectores que le urgieron al mandatario del estado implementar un proyecto de obras para mejorar la carretera. El gobernador haría bien en inspeccionar también las condiciones de la carreteras de cuotas, pues es de muchos sabido que la autopista Culiacán-Mazatlán se encuentra también en muy malas condiciones, lo cual aumenta los riesgos de accidentes para miles de familia que en esta temporada viajan para pasar en el puerto sus vacaciones de verano.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, inició la evaluación de la cantidad de vendedores ambulantes y semifijos que hay en el Primer Cuadro de Culiacán y su situación ante el Ayuntamiento. Y es que en el sector comercial formal hay voces cada vez más fuertes que exigen una depuración o reubicación de los vendedores, cuyo número aumentó exponencialmente durante la administración del hoy exalcalde Jesús Estrada Ferreiro. En torno al mercado municipal, se cuentan por cientos los comerciantes que parecen aumentar cada día en número. La tarea no es fácil, se sabe que los comerciantes informales están bien organizados y no dudarán en protestar ante imposiciones que no sean socializadas con antelación. Un nuevo conflicto podría estar en puerta.

Si usted cree que la pandemia del covid-19 es una cosa del pasado, no se confíe. Hasta la semana pasada, eran 8 mil 112 los pacientes confirmados con el virus. De ellos, 4 mil 352 habían sido diagnosticados en Culiacán. Otros 7 mil 327 pacientes eran considerados sospechosos en toda la entidad, de los cuales, 4 mil 853 se encontraban en la capital del estado. Por ello la urgencia de las autoridades para que las personas no abandonen los protocolos preventivos, más ahora que se tiene en la entidad la viruela símica.