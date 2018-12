Productores no se rinden y no aceptan la reducción

Quienes siguen unidos en lucha son los productores agrícolas, quienes exigen que no les disminuyan el presupuesto federal para el campo en el 2019 y que les den un presupuesto justo pa’ los productores sinaloenses. Este problema se presentó por una reducción del 28 por ciento propuesta por el Ejecutivo ante organizaciones agrícolas, la Cámara de Diputados y la Liga de Comunidades Agrarias, dirigida por Faustino Hernández. Si usted tampoco es productor y no está de acuerdo con esta reducción, pero no se ha unido a la manifestación, comuníquese al ‘fon’ pa’ que se organice con ellos (667) 713 23 07.

> Caos en las calles

Urgen unas clases de coordinación y de contratación para el director general de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola, ya que las calles de Los Mochis están a punto de estallar de tantos peatones y carros que circulan debido a las fiestas decembrinas. Sin embargo, ningún agente de Tránsito está pa’ poner un orden en las principales calles, como el bulevar Rosendo G. Castro y la avenida Obregón. Si usted sabe de esto, haga el favor de echarle un ‘fonazo’ al ‘dire’ de la dependencia, Francisco Fierro, al (668) 815 27 36.

> Parece que no oye

En Guasave hace falta un altavoz con buen volumen y que se recargue con energía solar pa’ ver si así la ‘chaca’ de Ecología municipal escucha las denuncias de los habitantes de la colonia San Fernando, pues están hartos del basurero clandestino que se hace diariamente en el canal Aceitunas. Si tienes el aparato necesario, haz el favor de echarle la llamada a la mera mera del departamento, Brisa Berenice Jiménez Estrada, al teléfono (687) 872 15 36.

> Albañil express

Se buscan albañiles que sean rápidos pa’ chambear y se avienten la elaboración de varias tapas circulares de concreto que sirvan pa’ tapar algunas alcantarillas que no tienen su tapadera en las calles de la sindicatura de Pericos, Mocorito, y es hora que no se les ha puesto atención a pesar de representar un peligro principalmente pa’ los automovilistas. Si te interesa el ‘jale’, márcale al ‘chaca’ de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Fernando Nájar, al (673) 735 08 31.

> Anda perdido

Los habitantes de la comunidad El Trébol, en el municipio de Escuinapa, están buscando al alcalde Emmett Soto pa’ que se dé una vuelta por el pueblo en su vehículo y vea cómo está la carretera. Y es que cuentan que, tras el paso del huracán Willa, el camino quedó peor de como estaba, por eso urge que el alcalde recorra esos lares y observe las necesidades de sus habitantes. Si alguien lo ve, dígale que lo están buscando con mucho anhelo, pues viajar por esa carretera resulta tardío y cansado. Si no lo encuentran, llámenle al (695) 953 00 19.