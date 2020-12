Productores radicalizaron acciones

Por la fuerza. Aparentemente sin líderes, los productores, principalmente del Valle del Carrizo, aquellos que le entregaron su cosecha de la temporada 2018-2019 a Multigranos, decidieron, de una vez por todas, retirar por la fuerza el grano de las cosechas de la empresa acopiadora. Decepcionados, los agricultores señalaron al Gobierno de estar del lado de los empresarios y mandarles a la Guardia Nacional a detener el producto extraído de las bodegas. Para evitar problemas legales, los líderes Aristeo Verdugo y Alejandro Gastélum ni se pararon en el lugar y tampoco quisieron hablar ni dar declaraciones, por lo que nadie sabe quién lideró el movimiento, mucho menos quién pudiera dar la cara como responsable de esta acción, que consideraron justicia por su propia mano.



Muchos en la pelea. Trece aspirantes a la gubernatura de Sinaloa alcanzaron a registrar su nombre ante Morena en el camino rumbo a la candidatura por ese partido: Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Yadira Santiago Marcos, Luis Guillermo Benítez Torres, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Jesús Estrada Ferreiro, José Ángel Beltrán Rentería, Manuel Lazcano Meza, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, Raúl Inzunza Dagnino, Joel Retamoza y Lucía Ayala de Moreschi. A muchos de ellos ni en su casa los conocen, otros tienen que hacer un trabajo arduo para limpiar su nombre y cumplir con los estatutos del partido de Andrés Manuel López Obrador, pero el resto quizá le apueste a la suerte o racha que todavía le queda a Morena luego del triunfo en las pasadas elecciones. Ya se verá.



Pretensos. El trabajo de los candidatos a la gubernatura por Morena inició en Los Mochis desde hace dos semanas, primero con ruedas de prensa del grupo que apoya a Luis Guillermo Benítez, entre ellos José Borunda, quien en algún momento fue presidente de este partido en Ahome; posteriormente se escuchó el nombre de Gerardo Vargas Landeros, quien, defendiendo su militancia en el partido, buscaba ser tomado en cuenta; los que no paran de promocionarse en las encuestas telefónicas y de redes sociales son los actuales senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. Ayer la que estuvo en Los Mochis fue Yadira Santiago Marcos, quien acompañada de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, dio a conocer sus aspiraciones ante la prensa del norte de la entidad. Busca que la respalden en la encuesta y salir candidata a la gubernatura.



Campaña anticipada. Ariel Aguilar Algándar, presidente del PAN en Ahome, emprendió una campaña de supuesto emprendimiento, donde aprovecha el raite para dar a conocer su imagen entre la sociedad ahomense dadas sus aspiraciones por la candidatura a la alcaldía de Ahome. Pero su interés no es solo que conozcan su imagen, sino que ubiquen su nombre y, sobre todo, la actividad que desempeña fuera de la política, pues antes de presidir el blanquiazul, apenas los integrantes de ese partido lo ubicaban, ahora es posible que también la militancia lo haga. Por lo pronto, el líder del PAN en Ahome sigue tapizando de anuncios espectaculares el municipio, sobre todo los accesos a Los Mochis… La batalla ya empezó.



Siguen los cambios. Los que no se quedan atrás en el trabajo en las renovaciones de sectores y organizaciones son los priistas, sobre todo los de la zona norte de la entidad. Ya lo hizo el sector de las mujeres (ONMPRI) ahora, este fin de semana fue el turno de la CTM, donde “renovaron” el liderazgo en su estructura de Nicolás García Castillo en la Secretaría de Acción Política de este organismo. ¿A qué le apuestan? ¿No habrá alguien más? Los resultados están por verse en el partido que asegura Sergio Jacobo tienen candidatos que darán la batalla este 2021.