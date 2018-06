Profe Osorio, gracias por tapar bocas

¡Cómo no los voy a quereeeeeeeeeeeer…! Florestán.



Tras el sorteo de grupos de la Copa Mundial de Rusia 2018, nadie daba nada por el destino de México ante Alemania.



Eso, sumado a la errática política de alineaciones del profe Osorio, daba por descontada la derrota y eliminación temprana de siempre.



A lo largo de lo que los cronistas deportivos han dado en llamar la era Osorio, fueron sus críticos cotidianos e implacables, devastadores. Todos sabían más que él y más aún después de aquel 7-0 ante Chile, cuando la crítica se convirtió en ataques de quienes se encargan todos los días de hacernos saber todos los días que saben más que todos los demás.



Yo fui uno de los que, en uso de mis derechos públicos, pamboleros, estuve en desacuerdo con el sistema de no repetir una alineación en casi medio centenar de partidos, pero lo hice como aficionado, no como experto, que no lo soy y me declaro incapaz de entender la diferencia entre un “nueve” y un “nueve y medio” y menos si juega o no adelantado.



En fin, que el profe Osorio seguía sin convencer a los que aún en la víspera repetían que México no tenía nada que hacer con los campeones del mundo y ahí están los videos de sus predicciones.



Pero resulta que la Selección Mexicana ganó el domingo a Alemania, se consumó lo imposible y todos a celebrar hasta los que desde su profunda y deslumbrante sabiduría la habían dado por muerta y descalificada desde antes de que corriera el balón.



Yo, que el sábado dije en mis redes que le iba a la selección nacional, recibí descalificaciones de los que luego cantarían como suyo el gol de Lozano y celebrarían el triunfo como suyo, como todos.



En la encuesta de mi cuenta de tuiter, en la que participaron 19 mil 55 personas, solo el 45 por ciento confiaba en la victoria mexicana.



Pero a las 12 del domingo, el país, todo, celebraba una alegría nacional que no se veía en décadas, y menos en estos tiempos de encono social y crispación política.



Gracias, profe Osorio y jugadores, por esta alegría y por callar bocas de esa manera: 1-0 a Alemania.



Sobre todo las de muchos de los expertos, profetas del futbol, que nos daban por muertos.



RETALES



1. RIESGOS.- Es una inconsistencia que algunos candidatos, incluidos presidenciales, hayan rechazado la seguridad del Estado Mexicano. Por eso ayer, a trece días de las elecciones, Alfonso Navarrete anunció seguridad a todos los candidatos, la quieran o no. No me quiero imaginar lo que sería una tragedia que ya ocurrió. No tienen derecho;



2. SAT.- Dice Laida Sansores que como senadores, tiene dos sueldos, el “A” y el “B”, y que solo paga impuestos del “A”. A esto, Aristóteles Núñez, exjefe del SAT, apuntó que debe pagar impuestos de todos el salario B que haya utilizado con fines personales, lo que no hizo; y



3. LLEVADOS.- Finalmente la Comisión Anticorrupción del PAN, que preside Luis Felipe Bravo Mena, recibió la excitativa de investigación contra Ricardo Anaya que presentó el senador panista Jorge Luis Lavalle, que el viernes lo acusó de haber acabado con el PAN y de una derrota segura para lo que ya busca responsables, dijo.



Nos vemos mañana, pero en privado.