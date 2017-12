Profeco busca dar con comerciante abusones

¡Urgen verificadores! Ante la llegada de las pachangas decembrinas, algunos comerciantes en Culiacán han optado por incrementar el costo de sus productos, por lo que el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sinaloa no se da abasto realizando las verificaciones en los diferentes centros comerciales, plazas y tiendas de conveniencia. Entonces, hacen falta verificadores que deseen chambear en estos días de fiesta. Interesados, pueden comunicarse al teléfono 7 12 58 48.



> Infestados de alimañas

En Mochis se buscan unos buenos fumigadores pa’ la raza de la colonia Ferrusquilla, pues de tanto monte y basura acumulada que tiene la colonia, la raza no se la acaba con tanto animalero que sale de la tierra, y ya parece que están bailando de tanto zapateadero que hacen en el día pa’ matar a los animalitos. Si usted tiene o sabe dónde venden lo solicitado, favor de echarle el ‘fonazo’ a Josué Jacinto Sánchez Ruelas, ‘dire’ general de Obras y Servicios Públicos, al 01(668)8165006, pa’ que lo contrate de inmediato y saque todos los animalitos que encuentre en la colonia.



> Lámparas y calles amoladas

Se solicitan unas cachimbas pa’ la raza de la colonia Los Laureles, en Guamúchil, pues señalan que las lámparas están tan amoladas, que en la noche les da miedo salir, pues se pone muy oscuro, y aparte de sentir que corren peligro por dicha situación, las calles no son muy buenas. Si sabes dónde conseguir estos artículos, échale una llamadita al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 06 38.



> Se necesitan polis en la playita

Urge raza que se integre a las filas de Seguridad Pública Municipal en Guasave y que no tengan broncas con estar todo el día en playa Las Glorias, brindando seguridad a quienes acuden a pasarla bien y poniéndole alto a la chaviza que se aloca en las motos y camionetas, pues representan un peligro para las familias que solo quieren tranquilidad y disfrutar del paisaje. Si te interesa el ‘jale’, échale el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 872 12 32.



> Peligro, el uso de pirotecnia

Dos incidentes ya se dieron debido al uso de la pirotecnia en el municipio de Rosario. Uno en la cabecera municipal y otro en el poblado Chilillos. Lo bueno es que en ambos casos solo hubo daños materiales. Ante esto, el encargado de Protección Civil, Porfirio Villanueva Santín, se justifica diciendo que ya se le ha advertido a la raza de las consecuencias de usar explosivos. Y para reforzar la campaña en vísperas de Año Nuevo, están reclutando personal que haga reuniones con los padres de los chamaquitos pa’ que los exhorten de cuidar a sus retoños. Los interesados en la chamba pueden acudir a la Presidencia o contactarlo al ‘fon’ 9526544.