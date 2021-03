Programas de apoyo para combatir la deserción escolar

Inegi y Pandemia. La reciente estadística que publicó Inegi ha puesto los focos rojos de lo que se vaticinaba cuando en agosto pasado, inició el ciclo escolar 2020 -2021, la incertidumbre se apropió de docentes, padres de familia, alumnos y quienes formamos parte del grupo de personas que fungimos como apoyo, refuerzo y fortalecimiento educativo. Estábamos en ese momento en medio de una pandemia, hoy al finalizar el primer trimestre de 2021, el panorama no es favorable para la educación, estamos entrando en la recta final del ciclo escolar, eso evoca a mostrar cifras e Inegi ya inició. Más del 25 % de los alumnos de todo el país sostiene que la educación a distancia es poco funcional y más del 20 % de la población estudiantil de entre 3 y 29 años, no tiene condiciones para tomar clases en línea. Además del 25 % de tutores se han quedado desempleados durante esta pandemia por Covid-19. Era evidente que la matrícula cambiase, Inegi informó que 1.8 millones de alumnos no se inscribieron al ciclo escolar actual. Todos esos números nos exigen esfuerzo y alternativas para revertir el daño inminente.

Regularización. El pasado mes de septiembre, Patronato Pro-Educación activó sus talleres Educativos Vespertinos, después de analizar la situación sanitaria de ese momento, se decidió correr el riesgo y activarlos en los 3 Parques Educativos “La Oruga”, con estrictos protocolos sanitarios; no obstante, los padres de familia han jugado un papel preponderante en la apertura y permanencia de los mismos, atendiendo de manera correcta y precisa los lineamientos y recomendaciones giradas desde la dirección general de esta institución para ingreso del recinto.

A 6 meses de distancia, hemos podido aumentar el número salas para atender la demanda que se ha presentado, pues se inició con poca afluencia debido a la psicosis del momento, sin embargo, la necesidad apremiante ha hecho que los padres de familia busquen opciones para regularizar a sus hijos.

Oferta Educativa. Hasta este momento, Patronato Pro-Educación ofrece 4 tipos de talleres diversos para regularizar niños desde los 5 años a los 14; Lecto-Escritura, Club de Tareas, para primaria baja, además de Matebásico para Primaria alta, que regulariza alumnos en matemáticas, en niveles quinto y sexto de primaria, y una sala para alumnos de secundaria. Además del reciente taller de apoyo que se abrió, Regularización Escolar. Toda esta oferta educativa se distribuye en 16 salones de nuestros 3 Parques “La Oruga”, en sedes “Mochicahui”, “Centenario” y “Palos Verdes”.

Educación Sustentable. Recibimos la invitación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; Sedesu, a la iniciativa “Arborización con árboles regionales”, que tiene como finalidad reforestar los espacios de esparcimiento y hogares de los Sinaloenses, en conjunto con el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston “Parque Sinaloa”.

Recibimos al subsecretario de Sedesu, Lic. Tesemi Avendaño Guerrero, en el Parque Educativo “Oruga Centenario”, para arborizar nuestras áreas verdes y los encargados de plantar los 15 arbolitos fueron los niños Oruga de Inducción a Preescolar, a quienes se les explicó el motivo por el cual debe haber abundantes áreas verdes, además de pedirles que estén al pendiente de los árboles que estaban plantando en ese momento. La Lic. Verónica Estrada Ayala, directora de Educación de nuestro Patronato, agradeció la invitación de la dependencia en mención y la disposición por seguir colaborando con nuestros niños, pues se platicó sobre la idea de lanzar campañas de reciclaje y separación de residuos a mediano plazo.