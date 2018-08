Prohíben a México quitar 80 % a los prospectos

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE).- “Si inevitable es la muerte, más inevitable es Ia vida”… Charlie ChaplinGUADALAJARA tendrá una nueva generación que llamarán “niños callejeros tapatíos”, gracias a la nueva ley que permite hacerlo en la calle.** Major League Baseball, entre otros detalles, trata de eliminar la costumbre de los propietarios de equipos de México, de darles a los prospectos firmados por equipos de Estados Unidos, solo en 25 % del bono. Ahora podrán firmar directamente… ** Los Medias Rojas han tenido la mejor temporada de su historia. Pero la postemporada es otra cosa. Los Cachorros ganaron 116 juegos en 1906 y perdieron la Serie Mundial en seis juegos con los Medias Blancas, quienes solo habían ganado en la campaña 93 veces. Sigo creyendo que la Serie Mundial 2028 será entre Astros y Cachorros… ¡Digo yo, ¿no?!... ** En su primer turno de Grandes Ligas, cuando debutaba por estas alturas como lanzador, Bryse Wilson (Bravos), conectó violento roletazo entre primera y segunda, ¡el primer incogible de su vida!. Pues no, el right fielder de los Piratas, Plácido Polanco, corrió hacia adelante, recogió la pelota y tiró pronto al primera base Josh Bell, ¡out 93! Moraleja, no importa lo que batees, corre como si te persiguiera la muerte… ** Ya los equipos de Grandes Ligas tienen listos sus calendarios de juegos 2019. Los Mets estarán de fiesta toda la temporada, celebrando los 50 años de la victoria en la Serie Mundial frente a los Orioles. Inaugurarán en Washington, en 28 de marzo, y en su Citi Field, el cuatro de abril con la visita de los mismos Nationals. El día del Padre lo celebrarán el 16 de junio cuando estarán en Nueva York los Cardenales. Interligas, Twins, 9-10 de abril; Tigres, 24-26 de mayo; Indios, 20-22 de agosto…“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos”... Charlie Chaplin.-* La noche dedicada a la comunidad negra en el Great American Ball Park, de San Luis, African American Community Night, será el 7 de septiembre, con los Padres en esa casa, muchos regalos y homenajes a los negros que han jugado con los Cardenales…** José Azócar (Tigres), el jovencito de Güiria, será convertido de outfielder a primera base, si prevalece la opinión de algunos instructores de la organización. Azócar, de 22 años y en clase A, tiene tiempo para todo. Es primo hermano de Óscar Azócar, quien jugara en Grandes Ligas con varios equipos… ** Dos que serán anunciados como mánager al terminar la temporada, Chipper Jones con los Bravos y Mark DeRosa para los Orioles… ¡Amanecerá y veremos!...“Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo”… Charlie Chaplin.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.