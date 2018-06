Prometer no empobrece, decía mi nana

Ahora en esta cascada de promesas de los políticos que están haciendo en las campañas electorales, recuerdo mucho a mi difunta abuela, doña Rosa, que me decía: “Prometer no empobrece, mijito”. Y en efecto, así es. Todos bajan la luna y las estrellas, pero cuando logran estar en la silla se les olvida todo lo que dijeron. Hablan de desarrollo, de grandes proyectos y programas, saben que ahí esta la marmaja. Me he topado con algunos que mencionan Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento. Ojalá así sea y no se les olvide. Acuérdense que cuando un deportista va a pedir apoyo, le dicen que no hay presupuesto.A cuántos chamacos no hemos visto boteando en los cruceros para poder ir a participar a un torneo estatal o nacional. Van a eventos y estos guamuchilenses ven a otros deportistas con su mochilita, su pants y todos casi a la perfección, se nota el apoyo. Existen ciudades en el estado donde el deporte es prioridad. Ojalá que el que logre llegar a la silla se acuerde de los deportistas y no se les olvide, porque yo seré el primero en recordarles sus promesas. Felicitaciones al gran atleta guamuchilense Víctor Castro Cuevas, quien muy pronto viajará a Finlandia, al Mundial Juvenil en Salto. Sin duda el 2019 el apoyo al atletismo deberá ser incondicional y total. ¡Enhorabuena!