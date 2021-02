Pronóstico reservado en el PRI Ahome

Pronóstico reservado. La conclusión que priistas y no priistas de Ahome sacan es que a como Marco Antonio Osuna Moreno obtuvo la nominación priista por la alcaldía no le ven futuro el 6 de junio en las urnas. Sin el respaldo de los grupos dominantes, con la intención electoral baja y sin el apoyo institucional y su carácter “duro”, dicen que Osuna Moreno va directo al fracaso. A todo esto le suman que el PAN no lo va a acuerpar, ya que ellos van a sacar su propio candidato a la alcaldía. En realidad, el exsubsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso salió beneficiado por el respaldo que le dio el precandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum con tal de aliviar su resentimiento hacia el malovismo que había acordado que la candidatura fuera para Bernardino Antelo Esper o, en todo caso, para Álvaro Ruelas Echave, que trae la mayor preferencia electoral. A como están las cosas, se dice que Zamora Gastélum tomó la decisión en base a “algo personal”, lo que hizo que perdiera la perspectiva de que no se trataba de ganar las candidaturas, sino la elección para la alcaldía y la suya propia.



La carta. De una u otra forma, la tabla de salvación priista es que Ruelas Echave se sume al proyecto, pero muchos lo dudan por el trato que le dieron. Incluso, por más que él quiera, su gente, sus operadores, quedaron más dolidos que él. Y es que se habla que Ruelas Echave tenía los pies bien puesto en la tierra que podía ser o no ser, pero la forma en que lo bajaron fue irrespetuosa. Y más cuando los sondeos lo ubican como el mejor posicionado. De aquí a marzo se sabrá cómo y con quién jugará Ruelas Echave. Algunos no descartan que alguno de los partidos que faltan por definir sus candidatos a la alcaldía lo busquen.

La apuesta. Los líderes del PAN tomaron la decisión de no ir en candidatura común con el PRI para la alcaldía de Ahome y en las otras, lo que más debilita a los candidatos priistas. Y es que al ver cómo quedaron no ven ninguna posibilidad de ganar. En su lógica, mejor se la juegan solos con la idea de capitalizar el desaseo priista. Por eso, la posición de Ariel Aguilar salió adelante. No le alcanza en lo mínimo, pero si al PAS y Morena se les “duerme el gallo” en la postulación de candidatos, Aguilar y los suyos le apuestan a que los grupos de poder enfrentados a Zamora Gastélum y Osuna Moreno lo adopten.



La condición. Con lo ocurrido en el PRI y el PAN para las alcaldías, el escenario está puesto para que el PAS y Morena ganen la elección. Algunos juran y perjuran que juntos van a arrollar, pero si no llegan a acuerdos de candidaturas comunes para las alcaldías, incluida la de Ahome, el “ganón” podría ser el PAS. Por ejemplo, si el líder de este partido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, decide ir solo en la elección para alcalde en Ahome y postula a un candidato presentable, puede ganar la elección. Si le atina al perfil del candidato jalaría a los malovistas, a los gerardistas, con posibilidades de los ruelistas, y de los que se van a desprender de Morena porque cualquiera que sea los otros no lo van a aceptar.

Arrancan. Milo Ibarra, Ramón López Félix, Angelina Valenzuela y Lucio Tarín ya se registraron en Morena para la alcaldía. Más tardó en publicarse la convocatoria que Milo en registrarse. El 15 de marzo se sabrá quién de ellos y otros que se apunten será el del “dedazo”. Cada uno tiene su “padrino de altos vuelos”, por eso se aventaron.



Amarró. El empresario transportista Vicente Pico será el candidato del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo a la alcaldía de El Fuerte. Es su punto de arranque. Falta que lo adopte el PAS o Morena. Y entonces sí que se agarre Maribel Vega, la nominada del PRI.