Propósitos 2022

“El poder conseguido pormedios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos”

Tácito

Año del Tigre, iniciará el 1° de febrero, mientras tanto concentrémonos en el calendario gregoriano que dicta el inicio del Año de Gracia 2022. Año solar.

Días antes a que suceda la noche vieja acordamos propósitos con nosotros mismos, porque vemos ante la inminencia de un nuevo ciclo la oportunidad de cambio y corrección. Así bordamos en la memoria con tinta de deseo -que no de voluntad- una lista que enmarca las expectativas del ser.

La familia, los amigos, el trabajo, el amor, son temas comunes. La salud, tan importante en tiempos del covid; la subsistencia en tiempos de la inflación.

Hemos visto pasar el 2021 con el cubreboca puesto, empezamos a dar besos y abrazos, a sentir el apapacho tan necesario a la piel y al corazón. Sabemos que nos necesitamos. La Navidad nos recordó el valor de la familia en nuestras vidas; el año nuevo, celebración más amplia, nos recordó el valor de construir comunidad. No es solo el clan, es la sociedad donde pertenecemos.

Piensen en sus propósitos, cómo los enlistaron: ¿por el desafío que representan o por el tiempo que implican? Intentemos cumplir al menos una parte, mi mejor deseo para ustedes es: voluntad.

Haré un ejercicio de propósitos por los que no tuvieron tiempo por tantas ocupaciones, sin costo y con la mejor intención, que conste en el acta.

AMLO. - 1) Cancelaré la partida secreta, no es necesaria, fue avorazado de mi parte. 2) Nada de “Acuerdo” para infringir la ley, no sé qué estaba pensando. 3) Ordenaré la publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, no serán universales sino equitativos, no se ejercerán sin reglas de operación y creo que puedo operarlos a través de gobiernos municipales con la debida supervisión. 4) ¡Laaaaas meeeeedicinas!, que no se me olvide revisar que se surtan, se compren a tiempo en forma consolidada, y de una vez revisaré por qué no he podido superar el Seguro Popular que tanto denosté.

ALITO.- 1) No he sido responsable con mi encargo, mi propósito este año es ubicarme como un dirigente real, sin ambición personal, pensar en el conjunto del partido y en el país. Somos tercera fuerza, es otro tiempo, ¿qué ando haciendo? 2) No fue bueno alentar simpatías hacia mi persona en la Asamblea, mi deber es construir la unidad del partido; haré un ejercicio de comunicación por regiones y respetaré las formas en los comités estatales y municipales; invitaré al diálogo y al acuerdo, yo mismo pondré el ejemplo (ahorita le marco a Omar).

ROCHA MOYA. - 1) Me pasé y debo corregir, mi primer propósito es hacer un gobierno incluyente; aunque sé que no me alcanzan las “hojas de vida” que tengo, seré muy cauto en la suma a mi gobierno, buscaré la lista de prospectos de izquierda que perdí. Seguro Enrique la tiene muy guardada. Si es incluyente no tengo por qué pedir adherencia ideológica sino eficiente desempeño, ya no recuerdo si como asesor me adherí a otros partidos. 2) Hay una deuda en Ahome: Quirino nunca debió entregar patrimonio cultural del estado para fines comerciales al Billy. Que Avilés revise el tema del Museo y que la Escuela Vocacional de Artes sea tratada con dignidad y suficiencia presupuestaria, basta de centralismo.

El espacio es pequeño para el listado de propósitos, ojalá se inspiren. Alguno ya debió pensar que me ponga a dieta. Yo también ya lo pensé, no crean que no, y habrá razón de ser.

Posdata. - De corazón, con fe y esperanza, si ven a la fiscal autónoma díganle por favor que es buen tiempo para que se haga una lista negra de ya saben quién que en comunidades y colonias van destruyendo esperanzas, vidas y generaciones. Sueño una Área de Inteligencia con mucho amor y lealtad a Sinaloa.