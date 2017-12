Se acerca el fin de año, y entre fiestas y apuros por la correcta compra de regalos, de pronto nos sorprende la terrible realidad de los propósitos incumplidos del 2017.

Felices la deben estar pasando aquellos que sí cumplieron, y más los que superaron sus expectativas. ¿En cuál de las dos situaciones se encuentra usted?

Si se encuentra en la primera, además de aceptar su derrota, que le sirva este desagradable sentir para fortalecer el impulso que lo conduzca a retomar las metas no cumplidas y de manera firme emprender de nueva cuenta la oportunidad de éxito que nos brinda la entrada de un nuevo año, sin importar si pinta regular o malo, la clave está en querer hacerlo de verdad y de corazón. No se permita un autoengaño más. La vida está repleta de cosas buenas y sin duda es generosa y noble con quien sabe conducirse con inteligencia, respeto, rectitud y ética.

Es recomendable sentarnos y relajarnos en un lugar cómodo, apacible y agradable, sin ruidos molestos ni que distraigan, un lugar que nos permita sentir paz en el interior del corazón y alma. Dejemos que en nuestro pensamiento fluya la fuerza de la aceptación de nuestros defectos, errores e imperfecciones de la personalidad, pero también reconociendo nuestras fortalezas, cualidades y virtudes, es decir todas las cosas buenas que tenemos. Como parte de este proceso es vital que nos perdonemos por todas aquellas cosas que no hicimos bien, y prometer no volver a hacerlas, ya que esas cosas fueron las que nos impidieron cumplir.

Ya relajados y en paz con uno mismo, en una hoja de papel o cuaderno, trazar una línea a la mitad, para en un lado escribir todo lo que sí cumplimos, y en el otro lado todo lo que no cumplimos y el por qué o las causas que nos lo impidieron. Reflexione a fondo en los porqués no pudimos, de modo que podamos hacer renovados propósitos para sí cumplirlos durante el nuevo año. Anotar también las nuevas cosas por cumplir.

Teniendo todo claro, pase la lista en limpio, anotando todos los propósitos a cumplir en el 2018. Escriba los cómo lo va a lograr y las fechas de cumplimiento. Lo más importante para realmente cumplir es querer, saber que podemos y que tenemos los medios, pero sobretodo es vital contar con la fuerza de voluntad que nos permita concentrarnos en el objetivo y alejarnos de todo lo que nos ponga en el riesgo de no lograrlos.

Para cumplir propósitos es necesario deshacernos de los escombros que hemos acumulado en nuestra mente y percepción, y que están asociados a sentimientos de pena, pereza, desánimo y el terrible miedo al fracaso y al no arriesgar, o a la duda tortuosa de no saber a ciencia cierta cómo nos va a ir.

Propongámonos cosas realistas, realizables y alcanzables, que de antemano estemos seguros que somos capaces de lograr.

También es de vital importancia empezar con bríos y energía positiva desde el primer día evitando posponer fechas de inicio. Cuando vamos postergando cosas es señal de que no lo vamos a lograr, es por ello necesario cumplir con las fechas a pesar de los problemas que nunca faltan o de imprevistos. Lo que se empieza se termina. Si es tú propósito es tu compromiso. Si no cumples tus compromisos contigo mismo estás destinado a la mediocridad y a no ser una persona de fiar. Te entero, que como ser humano, tienes la capacidad para trascender y convertirte en la persona de éxito que tú quieras. Ponte las pilas, ¡pero ya!, y alumbra de éxito tu 2018.