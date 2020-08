Protección a OP Ecología

El líder de la CTM Nicolas Castillo reclamó el hecho de que se haya aprobado la modificación al contrato de OP Ecología para protegerla

Marcados. Conforme pasan los días, muchos siguen analizando las condiciones en que se dio la aprobación de la prórroga a la empresa OP Ecología para que cumpla con la Manifestación de Impacto Ambiental para el relleno sanitario, lo que no tienen y no pueden cumplir con el tiempo que les queda para que fenezca el contrato. Quien está saliendo más raspado en esta maniobra desaseada es el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la presidenta de la Comisión de Hacienda de Cabildo, Ariana Sulaee Castro, quienes ni siquiera tuvieron una explicación para sacar adelante el acuerdo. Ni uno ni otro se dignó en argumentar porque la consigna de votar a favor estaba ya acordada. La regidora Castro no se salió de su guión: se remitió a la opinión del área jurídica, que la dio a modo de la empresa y que legalmente está en dudas.



La cuña. Al “rollo” del alcalde Chapman de que va a ver por los trabajadores de PASA ya le salió al paso el dirigente de la CTM en el norte de Sinaloa, Nicolás García Castillo. Este es muy poco dado a la confrontación, por su perfil oficialista, pero en esta ocasión se atravesó a la aprobación de la modificación del contrato para favorecer a OP Ecología, operación atribuida al alcalde Chapman. García Castillo reclama de que no se le haya tomado en cuenta a los trabajadores de PASA, a lo que por el dicho del alcalde ya la da por liquidada. Claro, el plan lo develó Chapman: los trabajadores de PASA pasarán a la empresa OP Ecología, que ni empleados tiene. Apenas los están reclutando. Por eso es de risa que esta empresa reclame en un amparo que no entra en funciones por culpa del alcalde. Si la defensa de PASA se da cuenta con esto mismo echa por tierra el amparo de OP Ecología. La causal de incumplimiento de OP Ecología va expresa en la razón de la solicitud de prórroga de 365 días para lograr la MIA y el relleno sanitario, y no por omisión del alcalde. Los juristas dicen que ahí el acto reclamado ante el juez de distrito queda liquidado.



Para escoger. Si alguien está siendo solicitado para la candidatura a la alcaldía de Ahome es el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. No hay otro aspirante de algún partido que le pongan en “charola de plata” la posición. Es más, le dan todas las facilidades para que acepte. Por ejemplo, dicen que el presidente de partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Chrisitian Palacios, habló con él para que sea su abanderado con un atractivo: que él seleccione a los candidatos a síndico procurador y regidores. Además, “Mingo” Vázquez también seleccionaría a los candidatos a diputados locales. El Partido del Trabajo ya le dio el visto bueno con alianza o sin alianza con Morena, y en el PRI también está considerado. Más los que se acumulen. Tiene para escoger, pues.



Desplazada. El exdiputado federal priista de Ahome Alfredo Padilla Fierro es muy dado a criticar con sorna, pero no le gusta que le digan sus verdades. Ya hay ciudadanos que lo han interceptado para echarle en cara su voto a favor de la reforma energética en la Cámara de Diputados, pero los arrebata. Ahora que está el escándalo tras la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de que se sobornó a legisladores para que votaran a favor de esa reforma, algunos centraron la atención en Padilla Fierro para saber si aparece o no en la lista. Muchos consideran que no. Más bien lo ubican como “levantadedo”.



Sin perfil. Muchos dicen que la dirigencia estatal del PRI cometió el error de nombrar a Gilberto Esquer como coordinador de la Mesa Técnica para la renovación de los líderes territoriales en Ahome. Es más, el desempeño que tuvo en la Barandilla de la Policía Municipal no le da para que esté como secretario de Organización, lo que en su momento causó inconformidad, más ahora que le dan juego para la elección de los líderes territoriales.