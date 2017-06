Proteccionismo amenaza a rubro automotriz, mayores reglas de origen golpe y EPN por TLCAN reforzado

* Retoma Modelo reto vs Heineken y Tecate muy lejos aún de Corona; interconexión cero en SCJN aún para largo; este viernes la firma del acuerdo azucarero con EU.



SERÁ A MEDIADOS de julio cuando el gobierno de Donald Trump de a conocer el calendario tentativo de la renegociación del TLCAN y los objetivos que trae en la mira EU para las conversaciones con México y Canadá.



Amén de protección industrial, reglas de origen, comercio electrónico, cabotaje, quizá también se incluyan temas laborales, ambientales y hasta de anticorrupción, aspecto relevante para el país.

Tras el clima de tensión que hubo hacia México con la llegada de Trump, en todo este tiempo la de IP de EU han hecho ver a su gobierno que el TLCAN es nodal y la opción de cancelarlo ya no está en la mesa.



La intención es trabajar a marchas forzadas para que la modernización del TLCAN concluya este año, lo que se observa cuesta arriba.



Para México es más importante por el inicio del proceso electoral. Economía que comanda Ildefonso Guajardo ha establecido como plazo límite el 15 de marzo del 2018, a fin de que haya tiempo de que el Senado actual lo avale.



Amén del ámbito agropecuario en donde hay enormes amenazas como lo evidenció el azúcar, la corriente proteccionista que hay en EU también genera dudas en el rubro automotriz.



Le platicaba del temor que hay entre los fabricantes de camiones y tractocamiones agrupados en Anpact que preside Miguel Elizalde en torno al riesgo de llevar las reglas de origen a más del 62.5%.



Esto mismo aplica para las empresas que manufacturan autos y que se integran en AMIA de Eduardo Solís.



La tentación de inducir más insumos regionales podría trastocar en el corto plazo las cadenas productivas vigentes y en el mediano y largo plazo generar un golpe a la competitividad regional.

Frente a la proclama de Trump de aumentar el empleo en EU, el alza a las reglas de origen no es tan descabellada.



Además en un estudio de Banamex que comanda Ernesto Torres Cantú se hace ver que en balanza comercial habría de inmediato una reducción del déficit, al acotarse las importaciones de autopartes provenientes de otros destinos no-norteamericanos. Esto quizá beneficiaría a las firmas regionales de ese rubro, aunque la elevación de costos sería inevitable.



El gobierno de Enrique Peña Nieto trae la consigna de negociar no bajo la premisa de reducir el déficit comercial de EU, sino de empujar la actividad regional para que haya un TLCAN fortalecido.

De otra manera y a diferencia de la época de Carlos Salinas de Gortari cuando la democracia era incipiente, ahora el Senado quizá no aprobaría un mal desempeño.



Sobra decir que para México el rubro automotriz es vital. Contribuye con el 3% del PIB y 18% de la actividad manufacturera.



En los últimos años ha crecido casi 3 veces por encima del PIB, ya que fue de las ramas más beneficiadas del TLCAN.



Con 18 plantas la industria en su conjunto significa 1.8 millones de empleos y ha generado desde el 2015 el 11% de la IED. Contribuye con más de una cuarta parte del valor de nuestras exportaciones.



No en balde somos el 8º productor de autos. De cada 100 vehículos producidos en el orbe, 3.9 se ensamblan aquí.



Así que hay mucho en juego y veremos que tanto se impone el mensaje proteccionista de la Casa Blanca.

* * *

EL AÑO PASADO Modelo que lleva Mauricio Leyva lanzó el reto a Heineken a cargo de Dolf van den Brink para que ambos revelen sus cifras desglosadas. Ayer otra vez la firma propiedad de AB InBev retomó el desafío tras de que ejecutivos de la holandesa aseguraron que Tecate será pronto la marca más grande de México por volumen. Según esto Tecate ocupa el 4º sitio en preferencias. En Modelo se hace ver que esto es inexacto y que conforme a sus estimaciones Tecate tendría que crecer más del 15% anual en los próximos 3 años y Corona permanecer estática. Hoy esta última crece por encima del mercado y en 2015 significó cerca del 30% del consumo nacional, o sea que 1 de cada 3 cervezas son de la marca. ¿Asumirá Heineken el duelo? Sería interesante para que el consumidor acceda a la información precisa.

* * *

AUNQUE AYER SE desahogaron algunos recursos que favorecieron a América Móvil de Carlos Slim por las facturas de interconexión del 2015, el asunto de fondo para analizar la legalidad del cobro cero que se empujó con la reforma de telecomunicaciones, aún está lejos de resolverse en la SCJN. Para este asunto estructural ni siquiera hay un proyecto elaborado. El expediente que se radica en la Segunda Sala tiene como ponente a Alberto Pérez Dayán. En ese sentido habrá que esperar quizá varios meses para conocer el desenlace de un elemento trascendental que alentará o acotará la competencia en telefonía.

* * *

SERÁ MAÑANA CUANDO se suscriba el nuevo Acuerdo de Suspensión para las exportaciones del azúcar a EU. Tras las complicadas negociaciones que iniciaron el año pasado, el asunto está planchado. Todavía esta semana se desahogaron algunos puntos que debieron esclarecerse. Tanto la industria azucarera de EU como la de México representada por la CNIAA que preside Juan Cortina Gallardo están conformes. La firma será mero protocolo y por México lo signará Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de Economía.