Protesta contra jueces corruptos

“Fuera jueces y magistrados corruptos”, es el slogan y la consigna principal que se leía en las mantas y pancartas, también la que gritaron las decenas de miles de manifestantes que marcharon ayer en la Ciudad de México en demanda de una impartición de justicia honesta, que cese el alud de amparos que están otorgando al por mayor a delincuentes y corruptos. Fueron al Zócalo y también a la SCJN.

Contra Eduardo Medina Mora, considerado “el magistrado de Salinas, Calderón y Peña Nieto”, se concentran las mayores demandas de los manifestantes, recuerdan que es el que amparó al expresidente Enrique Peña Nieto antes que dejara la presidencia, también el operador en la Suprema Corte de la denominada “mafia del poder”, y al que se le detectaron millonarias e inexplicables transferencias de dinero en libras esterlinas y en dólares a Inglaterra y a Estados Unidos.

Exigen que se depure el sistema de justicia mexicano, que haya garantías que los jueces sean honestos, que se bajen sus exorbitantes salarios y que dejen de proteger a delincuentes y emitan fallos judiciales a favor del pueblo que se cansa de tanta transa. Los manifestantes también defienden la construcción del aeropuerto de Santa Lucia y demanda que los juzgados dejen de ponerles las trabas que promueven exfuncionarios corruptos y prominentes empresarios beneficiados por los regímenes anteriores.

Grupos de manifestantes también acudieron con demandas propias, algunos exigen que se revise el sistema de afores, porque en lugar de pagarles utilidades a los trabajadores les cobran por la administración de su dinero y en ocasiones pierden cuando los que las manejan hacen malas inversiones. En pocas palabras colocan en el banquillo de los acusados a los jueces y magistrados.



Popurrí. Cansado de tanta hipocresía y simulación, el doctor Antonio Davizón enfrentó en una reunión de Morena al diputado local José Palestino: le exigió públicamente que aclare “por qué se vendió y ahora vota por el PRI en el Congreso”; sería mejor que de una vez renunciara a Morena y se afiliara al PRI, dice, pero no tiene vergüenza y quiere seguir apareciendo como morenista.

Explica que Palestino surgió de la nada y por la avalancha de votos a favor de López Obrador fue electo diputado, ahora trae una lujosa camioneta y defiende la causa priista en el Congreso; no se conforma con el sueldazo que cobra como legislador, aparte se vende al gobierno.



PESCA. “Amor con amor se paga”, bajo este lema, el delegado de Conapesca, Raúl Elenes, recorrió el fin de semana los municipios norteños entregando personalmente, de acuerdo con las instrucciones de la Cuarta Transformación, apoyos de Bienpesca por 7 mil 200 pesos a cada uno de los pescadores ribereños y de las presas, y no invitó al secretario estatal de Pesca, el exalcalde de Culiacán Sergio Torres “El Cholo”, que los últimos meses se la ha pasado retándolo y exigiéndole más apoyos.

Aquí en Ahome sí invitó al acto en El Colorado al alcalde Guillermo Chapman, pero en El Fuerte ignoró por completo a la presidenta Nubia Ramos. Que se vayan acostumbrando, dicen los morenistas.