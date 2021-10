Protestan por los drenajes caídos

Un grupo de vecinos de Higuera de Zaragoza tomó la planta de agua potable como una forma de protesta por el problema de los drenajes caídos que derraman aguas negras que ya se meten a los domicilios.

Los malos olores ya no los aguantan y como ven que los funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome no resuelven el problema no les quedó de otra más que manifestarse.

Quizás poco o nada logren con la protesta porque ya a esta administración le queda de aquí al domingo, pero sí dejan constancia de la ineficacia de la administración chapmista que no resolvió los problemas más prioritarios para la sociedad ahomense porque realizaron gastos innecesarios y otros recursos que no se sabe a dónde fueron a parar.

No solo en esa sindicatura el problema estalló sino en las otras y ni se diga en la ciudad. Y muy en ello el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman se sube a la tribuna de la Cámara de Diputados para hablar de proyectos que beneficien a los mexicanos.

Ya lo batearon y los opositores lo van a seguir haciendo porque su paso por Ahome fue gris.