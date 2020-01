Protestas. Mientras el gobernador Quirino Ordaz Coppel se encuentra de gira por España, en Sinaloa se han registrado manifestaciones de trabajadores que exigen por sus derechos laborales, que han sido pisoteados desde hace tiempo. El lunes fueron los trabajadores suplentes del Hospital Pediátrico de Sinaloa, quienes tomaron la calle Constitución, frente a la institución, porque ya habían pasado cinco días de la quincena, y no les habían pagado; pero, además, tampoco les decían para cuándo recibirían su salario, porque no había recursos. La manifestación funcionó, porque de inmediato recibieron su quincena. ¿No que no había recursos para eso? Algo está muy mal en la Secretaría de Salud, cuya situación ya es insostenible.

Educación. Pero en el sector educativo están igual o peor, porque los derechos laborales de los maestros y personal administrativo han sido pisoteados en reiteradas ocasiones; y ayer tuvieron que salir a manifestarse un grupo de profesores idóneos, quienes tienen más de seis años en espera de que les asignen las plazas que se ganaron por medio de un examen, del que resultaron con calificación idónea; por lo que no entienden el motivo por el que siguen laborando sin base. Han acudido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y nadie les da una explicación. Y a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya declarado que este proceso de asignación de plazas se haría con transparencia, en Sinaloa los maestros han señalado que ese proceso ha sido muy opaco y les dejan muchas dudas. En ambos casos, la actitud y capacidad de los secretarios de Salud y Educación, Efrén Encinas Torres y Juan Alfonso Mejía López, ha dejado mucho qué desear; y se han cometido muchas injusticias.

Obras. El dictamen para reformar la Ley de Obras Públicas del Estado está trabada en la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, que preside la diputada sin partido Flora Isela Miranda Leal, quien acusa al Partido Revolucionario Institucional de oponerse a eliminar las obras por adjudicación directa a Precasin. Restan prácticamente 10 días al periodo ordinario de sesiones, y aunque había un compromiso de aprobarla en este mes, todo se ha complicado, lo mismo con el tema de los matrimonios igualitarios; y la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, cuyo tema es muy complejo, pero el Congreso del Estado le tendrá que entrar porque la situación financiera del Gobierno estatal cada vez se complica más. Y esto también va para el Isssteesin, las juntas de agua potable de los municipios y los Ayuntamientos, aunque el costo político puede ser muy alto para los legisladores, pero algo deben hacer para detener la “bola de nieve” que crece a pasos acelerados y que asfixia a las finanzas estatales.

Registros. El proceso de elección del nuevo Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) se ha puesto en marcha desde el lunes, con el registro de los aspirantes que, una vez avalada su planilla, podrán iniciar con sus actividades proselitistas en todo el estado. Hasta el momento ocho se han apuntado para registrarse: los días lunes y martes se registraron Teresa de Jesús Ochoa Pérez, de la planilla de color rojo, y Luis Alberto García Manzo, de la verde. Para hoy está programada María Elena Armenta de la Rocha, de la planilla rosa; para mañana, Blanca Irene Hidalgo Bueno, de la blanca, y José Ramón Beltrán Monreal, de la guinda. Los registros cerrarán el viernes, donde se tienen apuntados para acudir Herlinda Orozco Ochoa, de la planilla azul celeste; Alejandro Zazueta Mendoza, de la azul, y Juan Gabriel Chinchillas Elizalde, de la amarilla. Es la primera ocasión que hay tantos aspirantes que competirán para dirigir al Stase, y relevar a Gabriel Ballardo Valdez, quien está a punto de cumplir el periodo de tres años para lo cual fue electo por la base trabajadora del Gobierno del Estado.