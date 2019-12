Protestas en Navidad

Protestas. El Congreso del Estado fue tomado de nuevo por manifestantes que acudieron a la sesión extraordinaria de ayer para exigir ser incluidos en el Presupuesto de Egresos para el próximo año. Los ánimos se caldearon, al grado de que cruzaron al área de los diputados, que se encontraban fuera del salón de sesiones porque se encontraban en un receso; y un numeroso grupo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y trabajadores de Salud tomaron la tribuna, hasta que fueran atendidas sus demandas; mientras la Comisión de Hacienda sesionaba para terminar el dictamen, que fue presentado en tribuna para su discusión y aprobación. Al salón de sesiones también acudieron otros grupos a presenciar la sesión, pero guardaron el orden pacientemente, como el de universitarios, encabezados por el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera; y el del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, con Gabriel Ballardo Valdez al frente. También acudieron del Sindicato Independiente de la UAdeO, todos para pedir reasignaciones presupuestales.

Incitador. Durante el desarrollo de la sesión trascendió que los grupos que tomaron la tribuna fueron convocados por el diputado local de Morena Pedro Villegas Lobo, incluso circuló una nota de voz del legislador incitando a tomar la tribuna y a que no tengan miedo de exigir sus demandas; así como capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde supuestamente el legislador los invitaba a gritar nombres. Finalmente, se dio la toma de la tribuna, y el personal de Seguridad no pudo contener a los manifestantes, que no guardaron el orden y violaron la ley orgánica y el reglamento del Congreso del Estado. Lo grave de todo esto es que haya sido un diputado local quien los convocó e instó a cometer este tipo de actos para presionar a sus compañeros para que les asignen recursos. Esto merece una investigación para conocer si realmente esta conducta de Villegas Lobo merece sanciones, que no es la primera ocasión que comete faltas y que es sometido a un proceso de investigación y administrativo. Hay que recordar que hay una solicitud de juicio político en su contra en el Congreso.

Omisos. Los presidentes municipales de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, han sido omisos ante las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que determinó que ambos alcaldes han violado la garantía individual de la libre expresión y a la seguridad jurídica por las calificaciones de rechazo y descalificación dirigidas a periodistas, comunicadores y medios de comunicación a lo largo de este año. Si bien todavía les falta tiempo para responder a la CEDH, porque se atravesó el periodo vacacional, ambos presidentes municipales, que forman parte de la Cuarta Transformación, mandan un mal mensaje al no hacer expresiones al respecto ni reconocer los errores que han cometido; pero pasarán a la historia como dos alcaldes que fomentaron el odio hacia los medios de comunicación y por las agresiones contra los reporteros.

Gobierno insensible. De ese modo ha sido calificada la administración morenista que en Escuinapa preside el alcalde Emmett Soto Grave. Y es que ante el paro laboral que como protesta implementaron los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable, el presidente municipal respondió con indiferencia. Ni siquiera el gerente de la paramunicipal acudió a escuchar los reclamos de los trabajadores por la falta de pago de aguinaldo. Ni uno ni otro funcionario dio explicaciones sobre la falta de pago de esa retribución ni anuncio la posibilidad de que pudiera entregarse en las próximas horas. Es obvio decir que entre los trabajadores prevalece el desanimo, más cuando ven una injusta inequidad, pues la administración municipal aseguró desde hace meses el pago de dos meses de salario como aguinaldo para los funcionarios de primer nivel.