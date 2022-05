Protestas en las escuelas

audima

Los padres de familia de tres escuelas primarias en la ciudad de Los Mochis se manifestaron para exigir solución a las carencias que afectan el buen funcionamiento de esos centros educativos.

Dos de las escuelas fueron tomadas y en la otra solo se manifestaron por diferentes motivos. Por ejemplo, en la Escuela Primaria Gabriel M. López, en la colonia Rubén Jaramillo, protestaron por la ola de robos que los dejó sin el funcionamiento de los aires acondicionados; en la Gregorio Torres Quintero, de la colonia Infonavit Arboledas, por la falta del sistema eléctrico que los tiene sin aires acondicionados, y en la Miguel Alemán, en la colonia Antonio Toledo Corro, por la falta del intendente. Esto se da a una semana del regreso a clases después de las vacaciones de los días santos.

Sin lugar a dudas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura debe de ponerle atención a las demandas de las madres de familia de estas instituciones. No es posible que los niños reciban clases en las aulas que parecen hornos por la falta de aires. No son las condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los ánimos no se deben de caldear y las partes tienen que abrirse al diálogo.