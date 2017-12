Protestas y más protestas. Hoy, los maestros del proyecto alternativo que atiende a alumnos de preescolar en la zona rural viajarán a Culiacán para exigir su pago de dos meses de sueldo. En la entidad son 500 técnicos y llevan cuatro quincenas sin percibir ingreso, por ello tomaron la decisión de protestar ante la autoridad superior en la capital del estado. Los que también vuelven a los paros son los empleados de Zoonosis y Vectores, que ante la falta de pagos y compensación de fin de año, se manifestarán de manera simultánea en el estado. Aquí en Mazatlán, durante una reunión, los trabajadores acordaron parar dos horas, pues temen que las autoridades de Salud se vayan de vacaciones y no les cumplan con los pagos que tanto requieren para este fin de año.

Privilegiada. Quien es toda una “privilegiada” es Teresa Soto Bernal, diputada suplente de la legisladora Maribel Chollet Morán y esposa del delegado de la SEP en Sinaloa y exalcalde de Concordia, José Eligio Medina Ríos, quien luego de jubilarse hace algunos meses como maestra, hoy se desempeña como directora del Conalep 2 en Mazatlán. Soto Bernal cobra dos cheques, uno como maestra jubilada y otro como funcionaria del referido plantel.

Litigio contra la Alianza. Ayer venció el plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Alianza de Camiones de Mazatlán realizara mejoras en sus transportes. Sin embargo, se pudo constatar que las unidades siguen sin aire acondicionado y no hay indicios de mejorar. David Álvarez Bernal, presidente de Acciones Colectivas Sinaloa, dijo que notificarán al juez del incumplimiento de la Alianza, mientras tanto, los pasajeros podrán guardar los boletos para que puedan recibir el reembolso del 20 por ciento del costo, hasta que se cumplan con las disposiciones del juez.

Que los tiene olvidados. Los habitantes de Concordia critican el doble discurso del alcalde Felipe Garzón, quien les dice que acudan a buscarlo cuando tengan algún problema, pero cuando lo procuran en presidencia no lo encuentran o no los quiere atender. Comentan que muchas personas están decepcionadas del presidente municipal porque ha desatendido mucho a la ciudadanía de la cabecera municipal por realizar recorridos en las comunidades y que no han visto mejoras en el municipio. Lo único que han hecho es desbaratar calles que ya estaban pavimentadas cuando en la cabecera municipal existen otras rúas en mal estado que pudieron haber sido arregladas.

Siguen los reclamos. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados sigue generando protestas en todo el país por considerar que se está autorizando la militarización del país. El tema está en el Senado de la República, donde tendrán la última palabra. Hay mucha inconformidad porque le darán libertad a las Fuerzas Armadas para patrullar en las calles, con todos los antecedentes de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos que se han acumulado desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra al crimen organizado y se sacó a los soldados de los cuarteles para combatir a los delincuentes en las calles.