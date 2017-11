Próximo enlace Valenzuela-Araujo

A los acordes de la marcha nupcial encaminará sus pasos rumbo al altar la guapa Blanca Ofelia Valenzuela Guzmán para recibir la bendición nupcial al lado de su prometido Jesús Daniel Araujo Fierro…

La ceremonia de los esponsales está anunciada para las 20:00 horas del sábado 2 de diciembre en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, correspondiendo al presbítero Gerardo Gómez Villegas impartir la bendición nupcial a los jóvenes novios…

Oportunamente, Blanca Ofelia y Jesús participaron su boda por medio de elegantes pliegos signados por sus padres, señores Jorge Enrique Valenzuela Osuna, Blanca Ofelia Guzmán de Valenzuela (+), José Humberto Araujo Castro (+) y Alma Cristina Araujo de Fierro, quienes signan los elegantes pliegos de participación…

Por separado se invita a la recepción que se ofrecerá en La Casona a partir de las 21:00 horas… Ahí la juvenil pareja compartirá su felicidad con amigos y allegados…

Actualmente la novia está en San Diego atendiendo lo relativo a su ajuar nupcial, así que al volver recibirá el último festejo a su soltería, el cual le ofrecerán su abuela Ofelia de Guzmán y el Grupo Amatista al que pertenece…

Este shower, que será el punto final de la larga lista de fiestas prenupciales en su honor, tendrá lugar en la residencia de la señora Arcelia Lamphar de Esper, quien amablemente fungirá como anfitriona de la fiesta en mención…

La cigüeña dijo sí…

Luego de dos años de que la cigüeña visitó el hogar del ingeniero Paúl Hernández y Cristina, su esposa, decidió visitarlo nuevamente para entregar a sus jóvenes moradores una niña con la que completarán la parejita de herederos…

Cristiana llegará muy pronto y en el hogar de sus orgullosos padres está todo listo para recibirla… Por este motivo, la glamorosa abuela, María Luisa de Hernández, dio una fiesta en honor a su nuera Cristina…

Así participó a sus invitadas el inminente nacimiento de su nieta Cristiana y compartió la alegría que representa la llegada de la princesita que la convertirá en la abuela más feliz del planeta…

La cita fue a las 9:30 horas en casa de la señora de Hernández, quien la decoró con flores, globos y listones todos en color de rosa…

Se sirvió delicioso desayuno: jugo de naranja, frutos frescos y yogur y platillo con chilaquiles, chilorio, quesadillas y frijolitos. El postre fue delicioso pay de limón acompañado de aromatizada taza de café…

Reflexión: Soy de la generación del “por favor” y el de “gracias”, del respeto, de pedir permiso, de saludar con una sonrisa, de amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen o me dan… Me enseñaron a tratar a la gente con amabilidad y respeto a mis mayores, a dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.