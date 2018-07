Proyecto de expansión en la Liga de los 60 y Más

La idea de organizar una categoría Platino Plus de la Liga de los 60 y Más no nos parece descabellada y podría ser factible si se confirma la participación de los cuatro equipos interesados.Se dice que los que armarían este circuito serían los fundadores del Torneo de los 60 y Más de los Jueves, tales como Naranjas, Verdes, Maco Bodega y se les agregaría un cuarto dirigido por Gilberto “Pelé” Almanza.La intención de este nuevo evento es jugar ya sea martes o miércoles en la unidad deportiva 5 de Julio, con el propósito de que los jugadores tengan más días de descanso para que puedan actuar sin tanto cansancio en la jornada sabatina.Si el circuito va encaminado por ese lado, nos parece que es una medida coherente y la que podría beneficiar bastante a los jugadores que estarán dentro del marco de los 65 años.En el caso de los 60 y Más, de cristalizarse el proyecto de la nueva Liga tendrían que convocar a otros cuadros para aumentar su membresía o bien jugar con los que se queden.Tras confirmarse de manera oficial la salida del colombiano Juan Carlos Osorio como técnico de la selección mexicana, no pude conciliar el sueño la noche del viernes pasado. Me dieron pesadillas y me daba vueltas en la cama, al pensar que tan estudioso técnico le dijo adiós al Tri.Cómo es posible que ya no lo vamos a ver con sus leyendas motivacionales de las playeras en su pecho y tampoco sus rotaciones que tantos dolores de cabeza le dieron a los comentaristas y a los aficionados.Ya no lo vamos a ver ganar tantos y tantos partidos moleros, como los califica Ricardo Ferreti, y tampoco cuando recibía las tremendas derrotas de equipos grandes y que eran los juegos de relevancia que debía ganar.Ah, eso sí, tenemos que agradecerle que le dio a millones de mexicanos la satisfacción de vencer en el Mundial de Rusia al campeón Alemania, algo histórico, pero que solo servirá para la estadística.No, ya no puedo más, estoy a punto de reventar, pero de alegría, ya que por fin se terminó este melodrama del Tri y Juan Carlos Osorio, un técnico de la mayor efectividad de todos los que han pasado por el seleccionado, ¿y de qué sirvió todo eso?, si seguimos sin trascender en los mundiales y la verdad lo que se necesita es un cambio estructural en el futbol mexicano.A partir de los primeros días de agosto el cuerpo técnico de la selección internacional de la Careada de los Jueves comenzará a solicitar abonos para la gira del 2018 a la tradicional Copa Food City de Phoenix, Arizona. El costo del camión por toda la semana será de 5 mil dólares (90 mil pesos), más dos noches de hotel y playera alusiva. El coordinador será muy selectivo con las personas que irán al viaje.