Proyecto turístico el Faro, la cereza para terminar transformación de Mazatlán

La cereza del pastel. El proyecto está aprobado. Los recursos aseguran que están disponibles. De concretarse el proyecto del “Corredor turístico del Faro”, la transformación de Mazatlán quedará completa. Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó el proyecto ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y también ante el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, hoy responsable de toda la administración de los puertos del país. Ambos aprobaron el proyecto. Herrera incluso dijo que los dineros están listos para ser aplicados. En este proyecto se contempla el desmantelamiento de la planta de tratamiento de aguas negras de El Crestón. Sí, esa que por años ha provocado la contaminación de buena parte de la zona costera y además inunda con fétidos olores a casi todo Mazatlán. Quitarla será algo que muchos y por muchos años habían intentado hacerlo. Con el proyecto turístico de El Faro, Mazatlán consolidará su imagen como uno de los destinos más importantes no solo del país sino internacionalmente. Mazatlán ha cambiado radicalmente y para bien. Quirino ha empujado esta transformación que se ha dado en los últimos cuatro años. Y no es producto de la casualidad y mucho menos un milagro. Lo que ocurre es que Quirino conociendo cómo opera el Gobierno Federal, se ocupó de integrar un equipo especial que ha elaborado proyectos ejecutivos, de tal manera que al llegar a gestionar, no solo lo hizo con palabras, llegaba con los proyectos ya realizados solo para su revisión y aprobación. Así se atrajo importantes inversiones federales para Sinaloa en el sexenio federal que encabezó el PRI y ahora con Morena. El cambio importante de Mazatlán afectado por la pandemia, ahí estará permanentemente en beneficio de todos aquellos que dependen económicamente del turismo.

El próximo domingo arranca la celebración de la Serie del Caribe. Las autoridades han acordado permitir el acceso a solo el 45 por ciento de la capacidad del estadio de beisbol. También las instancias de seguridad y de salud del estado y municipio han elaborado una estrategia que pretende evitar que se violen las disposiciones de Salud que llevan como objetivo proteger a las personas de un contagio por coronavirus. La Serie del Caribe habrá de celebrarse del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero. Todo un reto para las autoridades que estarán bajo la lupa de todos.

Gobierno mentiroso. La prueba de que nos han mentido en el número de muertos por esta pandemia llegó. Y fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que afirmó que la cifra de muertos por Covid-19 en México es 45 por ciento mayor a la que oficialmente ha reconocido y difundido el Gobierno Federal. De ese tamaño es la mentira que a diario ha sembrado por la mañana, tarde y noche el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué intención se ocultó la verdadera situación de la pandemia? Eso tendrá que aclararlo el Gobierno. Y también qué hará en adelante, porque sus conferencias con las cifras maquilladas con las que nos han bombardeado, ya no tienen razón de ser. Ayer, oficialmente y con el sello de la mentira, se anunció que México llegó a los 153 mil 639 mexicanos muertos. El Inegi reportó que el 58 por ciento de los contagiados por coronavirus mueren en sus casas. El instituto cuenta las actas de defunción que obligatoriamente se elabora al fallecer una persona. Son números reales. Y las matemáticas no tienen margen de error. Pero hoy en México esto no cuenta. El interés político y las mentiras son el pan de cada día.

