Proyectos. En su afán por innovar las formas de gobierno, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha empezado una serie de proyectos, entre los cuales hay algunos que no solamente parecen no ser prioritarios, sino tampoco lógicos. Como ejemplo está la idea de ofertar el servicio de estacionamiento a las familias que pasean a por el malecón. El munícipe ordenó empezar a rentar el predio frente al Acuario Mazatlán, donde los turistas podrán aparcar sus automóviles a razón de 30 pesos, y de ahí trasladarse en unos camiones, que el Ayuntamiento comprará por 10 millones de pesos, a cualquier punto del malecón. ¿Qué acaso no se construyó para ello la calle Bahía, paralela al malecón?

Escondido. A dos meses de haber iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este enfrenta la primera movilización social, producto de las decisiones tomadas por las nuevas autoridades, como desaparecer el subsidio para las estancias infantiles que recibían por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar). En Sinaloa, así como en otras entidades y en la capital del país, las propietarias, los trabajadores y las madres de familia de este tipo de guarderías se han manifestado porque esta medida afecta sus economías. Lo grave es que en Sinaloa no aparece ningún representante del Gobierno Federal para dar la cara a las inconformes, y muchos se preguntan dónde está el superdelegado, que ha tenido un papel poco destacado en sus primeros dos meses en el cargo. Jaime Montes Salas ha estado ausente, rara vez aparece en algún evento público y es imposible localizarlo para que dé alguna explicación. Existe la percepción de que el Gobierno Federal está paralizado, y que el único que trabaja es Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha desinformación sobre los nuevos programas sociales, hay molestia por el problema con las estancias infantiles, y ningún funcionario federal le entra para buscar una solución y aclarar la situación. Jaime Montes no ha sabido organizarse, teniendo muchos meses para hacerlo en el largo periodo de transición.

Nombramiento. Con la ratificación de Víctor Gandarilla Carrasco como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sinaloa, se espera que su experiencia sirva para poner orden en el Gobierno Federal, que hasta el momento ha sido caótico. Con excepción de Jaime Montes, ninguno de los delegados que han sido nombrados son militantes de Morena ni tampoco hicieron campaña a favor del partido o sus candidatos en este proceso electoral. Por cierto, nos informan que ninguno de los nuevos funcionarios ha sido elegido por el superdelegado. Es más, se ha enterado hasta que son difundidos en los medios de comunicación, ya que los amarres se han hecho en la Ciudad de México.

Molestia. Quienes están muy molestos son los empresarios, que exigen derogar la compensación universal de impuestos, que los impactará negativamente, en especial en los sectores primarios y terciarios, que perderán liquidez. Con las nuevas modificaciones fiscales aprobadas por los diputados federales, ahora se impide compensar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) con el saldo que se tenga a favor del impuesto sobre el valor agregado (IVA). De acuerdo con la Intercamaral Sinaloa, presidida por Elena Beltrán, esto será demoledor para productores agrícolas, ganaderos y pescadores; por lo que exigieron al Gobierno Federal buscar otro mecanismo para combatir las facturas apócrifas.

Deudas. La suspensión del Programa de Escuelas de Tiempo Completo funcionó para que los maestros recibieran el pago de las compensaciones pendientes en el año. Son más de 6 mil docentes que laboran en este esquema que constantemente se quejan por el retraso en los pagos. La Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que hoy se cubriría el pendiente; pero, en caso de incumplir, los profesionistas han advertido que se irán a paro laboral estatal para mañana.