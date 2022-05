Proyectos que heredan problemas

audima

No cabe duda que cuando el gobierno, en este caso el municipal, se traza metas y objetivos por cumplir, nada lo detiene y le busca por dónde sea para conseguir el dinero. Y es que durante la comparecencia que hizo el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, regidores le preguntaron al tesorero municipal, Javier Alarcón, de dónde obtendrían los 400.8 millones de pesos para pagar las costosas luminarias, ya que no fueron contemplados en el presupuesto de egresos del 2022, este sin mayores preámbulos contestó que a través del cobro del impuesto predial y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, por citar algunos, que dicho sea de paso, hay descuentos en cobro de multas y recargos del 100 por ciento para que la ciudadanía pague. En este contexto deberían de emplear esta misma estrategia para mejorar los servicios públicos en colonias marginadas, y no solamente iluminar la zona turística de Mazatlán.

Como una maldición se ha vuelto para Mazatlán el hecho de que cada obra principal que se realiza en el puerto deja una herencia de fallas y omisiones que en poco tiempo se vuelve un problema. La regeneración urbanística en el centro histórico legó un problema de anegaciones como nunca las habían sufrido los habitantes de esa zona. La construcción del corredor turístico a lo largo de la calle Vicente Guerrero, en la colonia Centro, dejó desniveles tales, que ahora se forman enormes lagunas donde no las había. Tenemos puentes con semáforos al final de la pendiente y pasos a desnivel con curvas peligrosas a la salida misma de la ciudad y lo que alguna vez serían plazoletas para la atención de turistas en el malecón, son ahora pestilentes letrinas públicas. Otro ejemplo más reciente es la regeneración de la avenida Gabriel Leyva. Sus defectos ocultos afloran en forma de fugas de agua potable y aguas negras. Tres veces se ha tenido que abrir el nuevo concreto en menos de un año de su inauguración, el 30 de octubre del 2021. Por eso los mazatlecos tiemblan cada vez que se anuncia una nueva inversión.

Al pueblo: pan y circo, reza el viejo adagio político. Y parece que esa es la idea que aplica la alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García. Y es que mientras las calles del municipio se llenan de basura por la falla del servicio de recolección, la alcaldesa ha argumentado la falta de unidades de recolección y el déficit de recursos para resolver el problema. Sin embargo, la misma administración decidió este año reactivar las Fiesta del Mar de Las Cabras tras dos años de pausa provocada por la pandemia del covid-19. En eso, según estimaciones de la misma Tesorería del Ayuntamiento, ya se han invertido cerca de 2 millones de pesos, y para colmo, la celebración podría reportar al final solo pérdidas económicas. Al menos así lo han advertido ya los integrantes de la comisión de organización, quienes apenas presentaban el elenco artístico, reportaban un déficit financiero de 400 mil pesos. Mientras todo esto sucede, el Ayuntamiento se concentra en promover la fiesta y el hecho de que tres días antes del inicio, ya hay familias apostadas en las enramadas, listas para la diversión.