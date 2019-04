¿Proyectos u ocurrencias? En medio de la polémica por la salida de cinco de sus principales colaboradores en menos de un mes, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, no deja de sorprender a la opinión pública. Ayer anunció el plan para que la Policía Municipal cuente con un escuadrón de policía montada. ¿El argumento? Que además de vigilar, sería un atractivos para los miles de turistas que cada año visitan el puerto para descansar. Lo que el munícipe no tomó en cuenta es que el mismo Ayuntamiento ha rechazado proyectos como el contar con calandrias en el malecón y el centro histórico, ya que eso significa avalar el maltrato animal que ya se combate en otros estados de la república. Además, los equinos ensuciarían las calles con sus heces.

Reclamo. En la zona sur del estado se estaría fraguando una protesta masiva de productores. Y es que al cumplirse seis meses del paso del huracán que dejó 30 mil damnificados en Escuinapa y Rosario, los sectores productivos han hecho una evaluación de su situación y el nivel de recuperación de las actividades productivas. El resultado es negativo, y el saldo, una cuenta pendiente por parte de la administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel, la cual incumplió con la condonación de impuestos prometida.

Reincidencia. Los pacientes del Instituto Sinaloense de Cancerología tienen que librar otra batalla, además de luchar contra esta terrible enfermedad que se llama cáncer. Desde hace más de dos años han sufrido para recibir su tratamiento por fallas constantes que ha tenido el acelerador lineal, y que tardan más en repararlo que lo que dura funcionando, por lo que tienen que suspender sus tratamientos, que son vitales para recuperar su salud. Un grupo de pacientes de este instituto decidió manifestarse en el Palacio de Gobierno, porque no les hacen caso para resolver este problema, a pesar de que hace dos años el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo el compromiso de darle una solución definitiva. Es tanta la desesperación de estas personas, que tienen que esperar muchas horas para recibir el tratamiento de radioterapia, y al final no se los aplican porque el equipo no funcionó, y muchos de ellos tienen que regresar a sus lugares de origen en espera de que les reprogramen una cita; pero su enfermedad avanza y su vida corre peligro. Hay casos como este, en los que es mejor comprar un equipo nuevo para las radioterapias, ya que beneficia a los pacientes y a la larga le cuesta menos al Gobierno Estatal, porque sino, será el cuento de nunca acabar.

Desaparición. Desde hace algunos años, unos partidos políticos se han inclinado por proponer que el cargo del síndico procurador sea para el partido político que obtenga la primera minoría en la elección de presidente municipal. Esta semana se sumó el Partido Revolucionario Institucional, que presentó una iniciativa para reformar en este sentido. El grupo mayoritario en el Congreso del Estado avaló esta intención, pero su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, aclaró que le apostarían más a la desaparición de este cargo en los Ayuntamientos, que fue creado hace 15 años.

Monitoreo. El Zoológico de Culiacán sigue en el ojo del huracán, y aunque las autoridades municipales intentan minimizar el tema y resolver todo con una limpieza, que hicieron luego de que EL DEBATE publicara el deterioro del lugar, el problema es más de fondo, y en un intento por calmar la crisis que vive, los directivos del Zoológico celebraron ayer un foro con expertos en esta materia, a quienes les dieron un recorrido por el lugar luego que el miércoles limpiaron, regaron plantas y quitaron el mal olor que había. Durante la charla, coincidieron en que el parque está en buenas condiciones y se comprometieron a monitorearlo para que mejore sus instalaciones.