¿Por qué hablar de psicología y sus mitos? Los mitos, en general, son historias que intentan explicar el mundo en el que vivimos y todo lo que ocurre en él, desde los fenómenos de la naturaleza hasta los más complejos aspectos de la condición humana.

Actualmente en casi todas las áreas de conocimiento prevalecen “mitos”, y no hablo de narraciones meramente mitológicas de acciones divinas, sino de confusiones y errores en la comprensión y explicación misma de los fenómenos.

Todos creemos saber verdades que son falsas; por ejemplo, al día de hoy aún existe el “mito” de que los humanos usamos sólo el 5% de nuestro cerebro, o que el hemisferio derecho del cerebro se encarga de la creatividad y el izquierdo de operaciones formales; que existen almas gemelas; que sonreír te levanta el ánimo, que existe una “ley de la atracción” o que “querer es poder” y que “creer es crear”.

En nuestros días estos “mitos” son tan pero tan absurdos como argumentar que el motivo por el cual llueve es que algún Dios está enojado o porque hice algo indebido. Y aunque esto podría aparentemente carecer de relevancia, más allá de comprobar que algunas explicaciones son erróneas, en el día a día muchos mitos pueden llegar a ser muy peligrosos, sobre todo si intentamos ayudar a otras personas basándonos en estos… mitos (por no decir algo peor).

Muchos mitos son inofensivos, sobre todo si los profesionales separan sus creencias de su práctica profesional. No importa si mi oncólogo es religioso siempre y cuando aplique el tratamiento correctamente. ¿Pero qué ocurre cuando la profesión misma está llena de mitos? Dentro de las ciencias me atrevería a decir que la psicología es la que más alberga mitos sin sentido, mitos considerados hechos para algunos “profesionales”; supuestas verdades en las que basan sus prácticas. De ahí la importancia de hablar sobre estos temas.

¿Qué tantos mitos existen en psicología? Me apena decirte que es muy probable que la mayoría de cosas que has escuchado sobre “psicología” son mitos; los mitos de la mente (la mente no existe), del inconsciente, de la “salud mental”, de las inteligencias múltiples, la “motivación”, la intencionalidad, y ni hablar de aquellas cosas “paranormales” y pseudocientíficas como la Programación Neurolingüistica, el Coaching, las “terapias” de vidas pasadas, la “psicología cuántica”, las prácticas que aseguran curar enfermedades con el “poder” de los pensamientos positivos o la “mente” y muchísimas cosas más que sin ser conocimiento real o formal (o que ni siquiera existen) terminan en el cajón de la psicología.

Sí, la psicología alberga muchos mitos que terminan convirtiéndose en explicaciones incoherentes y en formas bastante extrañas de “terapia” que carecen de sentido, lógica y evidencia y que a su vez terminan siendo perjudiciales para las personas que buscan ayuda.

¿Cuáles son esos mitos y cómo me afecta a mí, a mi familia, a mis vecinos? Bueno, justo sobre esto hablaremos en esta columna. Te veo en dos semanas.