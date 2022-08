Pucheta, con cuentas pendientes en comuna

Quien tiene cuentas pendientes en el Ayuntamiento es el ahora subsecretario de Turismo en el estado, Fernando Pucheta Sánchez. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó el 13 de enero del presente año que Pucheta tiene al menos seis denuncias en la comuna. “Yo cumplí denunciando, contra Pucheta, que era el que estaba antes que yo”, expresó en ese momento de la entrevista. Cuestionado al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, aseguró que ya solicitó la información de cómo van las investigaciones para ofrecer una información más precisa. El pasado martes, reporteros cuestionaron al “Químico” Benítez sobre el nombramiento de Fernando Pucheta en Turismo, a lo que solo dijo que son amigos y adversarios en la política. Entonces, juzgue usted si las demandas procederán o se quedarán en el gabinete de la omisión.

El que habló de más ayer fue el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien al ser cuestionado sobre la renuncia al Partido Sinaloense de la actual secretaria de Turismo estatal, Rosario Torres Noriega, contestó que ellos (morenistas) fueron los primeros en sacar “ese cáncer” de Mazatlán. También que él no convive con pasistas. Al parecer, al presidente de Mazatlán ya se le olvidó que el PAS lo sacó del apuro cuando no podía ser candidato de Morena. El Partido Sinaloense lo cobijó y lo registró. Como logró su objetivo (ser alcalde) ahora ya no “convive” con ellos, ¿pero qué tal esa jornada electoral que lo hizo alcalde? En ese tiempo sí convivía, y muy bien. Parece que Benítez Torres no recuerda que el PAS también le sumó votos. Bien dice el regidor Reynaldo González: que el presidente mazatleco tiene muy mala memoria.

Maestros ‘truenan’ contra el gobierno federal porque les ha ido recortando las vacaciones de verano. Están de acuerdo en la capacitación, pero esta podría ser mínima, y además no hubo avances durante las vacaciones en obras para las escuelas. Les espera una semana muy pesada, cursos, limpieza de las aulas y todo el edificio, pero aún hay muchas escuelas que no tienen los servicios básicos desde la pandemia, y la indicación es que todos a clases presenciales, pero sin luz y agua va a ser imposible.

Una nueva marcha para exigir que encuentren a desaparecidos se vio ayer en Mazatlán. Alrededor de 100 personas caminaron por la avenida Del Mar para exigir que regresen sanos y salvos un estudiante de enfermería de 22 años y un trabajador de 58 años. Se dice que estaban pintando juntos una casa y salieron a buscar cena, y de ahí ya no supieron de ellos. Los papás del joven aseguraron que han recibido imágenes de su hijo, enviadas por sus captores, que les exigieron dinero, pero no liberaron al muchacho. También dijeron que ya denunciaron ante la Fiscalía Estatal, pero no hay respuesta. De nuevo, otras dos familias marchan por Mazatlán, presas de la desesperación, para ver si logran que sus seres queridos regresen vivos a sus hogares. Y de nuevo se exige a las autoridades que hagan su trabajo, sobre todo de la Fiscalía del Estado.