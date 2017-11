Pucheta, ¿el peor presidente en la historia de Mazatlán?

El golpe. La visita que hizo ayer a Los Mochis la quirinista Irma Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, tiene un mar de mensajes un día después de la captura del ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo Luis Ángel Pineda Ochoa, mejor conocido como Lapo, miembro distinguido del grupo malovista que estuvo encumbrado en el sexenio pasado. Más que otra cosa, de decir que esa acción es consecuencia de lo que en el Congreso del Estado se impulsó para una real rendición de cuentas, el venir a la tierra malovista tiene el sello del «calambre» a los miembros de esta corriente interna en el PRI. Esto porque señaló que hay más de veinte exfuncionarios que están siendo investigados. Pero muchos más aducen que en realidad lo que Tirado Sandoval vino a hacer a Los Mochis es dejar constancia de quienes tienen el poder en la entidad. El que no lo quiera entender así —dicen—, vive en otro mundo. Sin embargo, más tardó Tirado Sandoval en vanagloriarse de las reformas legislativas para la rendición de cuentas que Lapo en obtener la libertad condicional.

Embrollo. Un enredo trae el Ayuntamiento de Culiacán y el gobierno estatal sobre las palmeras que se han plantado en diversos puntos de la ciudad. Esto porque, según documentos obtenidos vía acceso, el municipio señala que 400 palmas que plantaron fueron donadas por el Gobierno del Estado; y en las secretarías de Administración y Finanzas y Obras Públicas señalan que no tienen registros de las mismas. Por otra parte, es muy escasa la información pública que hay sobre el particular que está como proveedor de las palmas, dando pie a especulaciones que en nada abonan en la transparencia.

Contra Pucheta. El dirigente de Morena en Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dijo que su partido rechazaba el premio que le hacen a Pucheta (de buen gobierno) porque asegura que es el peor presidente en la historia de Mazatlán. El apodado Químico señaló que en la ciudad y en todo el municipio se han registrado incrementos en los delitos, además de desvíos de recursos, obras de mala calidad y falta de transparencia. Benítez señaló que el alcalde se ha metido en muchas fricciones con diversos sectores sociales porque no sabe controlar sus emociones; además, cuestionó el hecho de que le otorgaran este premio por parte de la Federación Nacional de Municipios de México, y expresó que creía que la noticia era un meme, «una burla de un 28 de diciembre anticipado, y al parecer no, y eso es grave, porque entonces la Federación Nacional de Municipios de México trabaja para posicionar a los políticos del PRIAN».



Investigado. El que compareció ayer ante la sindicatura de procuración del municipio de Guasave fue el exalcalde Armando Leyson Castro, como parte de las diligencias tras la demanda penal que interpusieron en esta administración por presunto desvío de 9 millones de pesos de la paramunicipal Río Sinaloa. Según se supo, el Kory alegó que no hubo tal desvío como se le acusa, ya que los recursos en cuestión se utilizaron como préstamo para poder participar en programas federales y siempre dejó en claro que Gilberto Espinoza, titular de esta área en su administración, no fue responsable de dicha acción. Ya veremos si en verdad este proceso continúa o solo se trata de acciones mediáticas ante el inicio del proceso electoral, pues el exalcalde ya ha declarado que le interesaría seguir participando en política. Que se le haga, quién sabe.

¡Avísenles! Vestidos y alborotados, así fue como quedaron los regidores del municipio de Angostura durante la tarde de ayer, pues cuando todos estaban llegando para la sesión programada para esa tarde, no tenían la más mínima idea de que el presidente José Manuel «Chenel» Valenzuela López no estaría presente. No fue sino hasta que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, tomó la palabra para dar a conocer lo que estaba sucediendo, pues Chenel se encontraba en la ciudad de Culiacán realizándose una cirugía menor, y al parecer los regidores ni en cuenta. Tras el anuncio del secretario, los regidores Salvador Mejía, Joel Camacho Rentería y Luis Castro Montoya decidieron retirarse sin haber sometido entre todos los ediles qué acciones tomar. ¿Será que realmente necesitan del presidente para llevar a cabo estas reuniones o entregarle peticiones, o es que simplemente no querían que el secretario estuviera al frente de la sesión? Mientras sean peras o manzanas, el polémico alcalde publicó un video en redes sociales de la cirugía que le practicaron en la espalda.