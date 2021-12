Pucheta encabeza encuentro al que acudieron numerosos amigos y operadores

La fortaleza de Pucheta. Los comensales comenzaron a llegar poco a poco. Y el local para las 09:30 de la mañana ya se encontraba lleno. No se trató de un “acarreo”. Mucho menos de acudir solo para cumplir. ¡No! Fue el de ayer un encuentro entre amigos. Un encuentro donde la amistad, el compañerismo y las lealtades quedaron de manifiesto. El numeroso grupo acudió al llamado de Fernando Pucheta. Y a diferencia de otros eventos que buscan un interés político. El de ayer fue para un intercambio de regalos entre los comensales, entre los que destacaron profesionistas de diversas áreas, mujeres empoderadas, con un muy buen nivel. Pucheta es de los políticos que aún en la derrota, logra mantener su estructura operativa. Ahí está, más vigente que nunca. Y no lo ven y perciben los que no quieren. Su presencia es evidente, y prueba de ellos es el numeroso grupo de amigos, convertidos en operadores, que lo rodean en las buenas y sobre todo en las malas. Mientras que muchos de los políticos derrotados en las elecciones de junio pasado desaparecieron de todos los planos, Pucheta sigue caminando. Hoy no busca ninguna candidatura. Lo que está buscando es mantener un grupo compacto, activo y con metas claras que aporten su conocimiento a la sociedad.

Ni a quién irle. El gobernador Rubén Rocha Moya tendrá que lidiar por lo menos tres años con alcaldes incómodos y diputados que se pierden en el decir con el hacer. Los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, traen su propia guerra. El primero contra los regidores del Partido Sinaloense, que aún cuando cedieron a las presiones para que se nombraran al secretario, tesorero y oficial mayor, aún están dispuestos a convertirse en una verdadera oposición dentro del cabildo mazatleco. Estrada Ferreiro por su parte trae careada con los diputados locales, a los que ha calificado, por lo menos a tres de ellos, como “porros”. En medio de todo, la percepción de que Rocha Moya le dio un espaldarazo al “Químico” en Mazatlán ante el conflicto con el PAS. Y la expresión de Rocha Moya al referirse a Estrada Ferreiro como “terco…Pero yo soy más”, dan cuenta de que lo conoce y sabe de los problemas que habrán de generarse por esa actitud.

Silencio en torno al atentado. A 10 días del atentado que sufrió el exalcalde de Escuinapa y líder local de Movimiento Ciudadano, Hugo Enrique Moreno, la Fiscalía General de Sinaloa no ha informado avances en las investigaciones, mucho menos la detención de sospechosos. A pesar de que horas después de que tres vehículos propiedad de Moreno fueron incendiados afuera de su casa, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que el caso sería investigado, pero es hora de que no sucede nada. El presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, invitó al gobernador para que exija resultados a su Fiscalía y que este atentado no pase a engrosar la larga lista de delitos que gozan de impunidad. Hay un compromiso del gobernador para esclarecer los hechos. Se espera que lo cumpla.

¿Y el apoyo? Amistad que no se refleja en los bolsillos, es tan solo falsedad. El Gobierno Federal prometió apoyar a Rubén Rocha Moya en este cierre de año. Gobierno del Estado y Federal son del mismo partido. Del mismo color. Entonces se sobreentiende que los apoyos fluirán. Pero tal parece que no es así. Y eso, debe tener preocupado a Rocha Moya que en estos últimos días del año no encuentra la cuadratura al círculo.