Pucheta se colocó en la mira de sus opositores

Fortalezas y debilidades de Pucheta. El alcalde de Mazatlán lo sabe. Y eso es importante. Sabe que su posicionamiento en Mazatlán ha crecido. Sabe que de frente al proceso electoral del 2018 y el que por primera ocasión en la historia se podrá aplicar la reelección, tiene grandes posibilidades. El ejercicio periodístico realizado por EL DEBATE en la calificación y confianza de la ciudadanía hacia sus alcaldes en Sinaloa vino a ratificar lo que muchos ya habían comenzado a percibir. Fernando Pucheta es el alcalde por el cual, si mañana fueran las elecciones del próximo año votarían por él. Casi un 62 por ciento de los mazatlecos encuestados votarían nuevamente por Pucheta. Más arriba que el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, con todo y su “Grupo Culiacán”. Más arriba que Álvaro Ruelas, de Ahome, que nadie le puede regatear que ha realizado una buena labor al frente del Ayuntamiento. El posicionamiento de Pucheta debe saberlo, lo colocó en la “mira” de sus adversarios políticos. No solo de los partidos diferentes al PRI, sino del mismo priismo mazatleco. Las fortalezas de Pucheta son indudablemente que su administración no ha sido cuestionada y calificada por deshonesta. La oposición en el cabildo se ha limitado a señalar cuestiones sin fondo. Una administración dinámica que con acciones sencillas como el programa “El alcalde toca tu puerta” y el rescate de “La Hora Municipal” recargada, lo han catapultado en el ánimo de los mazatlecos. No se diga el mundo de obra pública que si bien es impulsada por el estado, esta es capitalizada por Pucheta. Y mal hiciera si no. Pucheta está colocado igual o mejor que cuando arrancó la campaña por la presidencia municipal. Pero sus propios errores en aquel momento lo hicieron caer... Y casi perder. Muchos dicen que si en la campaña pasada hubiera “nadado de muertito” gana de calle. Y es probable que tengan razón. El temperamento de Pucheta. Su forma de afrontar las cosas. Lo pueden conducir al desgaste político. Los partidos de oposición ya lo están midiendo...Y buscando sus puntos débiles.

Valdés, por buen camino. En el caso del alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, el camino a una posible reelección se está despejando. Pese a que muchos lo han criticado porque no ha respondido a las expectativas que se crearon a su llegada a la alcaldía, Valdés efectivamente tiene posibilidades de aparecer en las boletas de la elección del próximo año. Sin embargo, tendrá que cuidar su imagen. Tendrá que ser cuidadoso con el manejo de los recursos. Y de quienes se rodea para lograr concretar su intención de reelegirse.

Acertado. El gobierno de Sinaloa puso a disposición de las familias de desaparecidos por el sismo en la Ciudad de México las instalaciones de la representación en la capital del país. Lo mismo para personas que requieran apoyo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel le giró la instrucción a Álger Uriarte, titular de la oficina de representación en la Ciudad de México, para que pusiera a disposición de los damnificados por el sismo las instalaciones. Al mismo tiempo ayer tanto Ordaz Coppel como la Presidenta del DIF en Sinaloa Rosy Fuentes de Ordaz reaperturaron los centros de acopio en Sinaloa para apoyar a los damnificados del terremoto en la capital del país, Morelos y Puebla. Material quirúrgico y medicamentos se requieren. También lámparas , pilas y guantes. Todos a apoyar.