Como “puente de plata” a exgobernadores priistas y panistas que están aceptando embajadas, consulados y puestos en el gobierno federal, califica el senador priista Mario Zamora al consulado en Barcelona que le está ofreciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, y la embajada en República Dominicana al exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa.

Se supone que en el paquete también irían el exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, cuya aprobación como embajador en España aún está pendiente de parte del gobierno español, pero aún hay más: también el ofrecimiento que se le hizo a Carlos Echevarría, el exgobernador panista de Nayarit, y al gobernador panista aún en funciones de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y el coqueteo que mantiene con AMLO el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad.

Después de las elecciones del 2018, en que Morena arrasó con las gubernaturas, en el CEN del PRI se prendieron las alarmas y el dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien también despierta sospechas para muchos priistas y panistas, cambió los estatutos para obligar a pedir permiso a quien quiera trabajar para algún gobierno no emanado del tricolor o de algún partido aliado.

En la cúpula priista se sospecha ahora que estos exgobernadores aceptaron colaborar con Morena y entregar sus estados, a cambio de impunidad, de algún puesto en el gobierno y de no ser enjuiciados, como amenazaba el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a Pavlovich, por haberle dejado “el estado en quiebra”, pero ahora la está felicitando por el puesto que acaba de recibir.

En el caso de Sinaloa, Mario dice que no tiene nada que sentir de Quirino Ordaz, que fue buen gobernante. “Eso indica que AMLO no es congruente, porque ofreció combatir la corrupción, o que Morena no tiene gente capacitada para gobernar y está recurriendo a los priistas”. Niega que haya un PRIMOR.

Popurrí. Se veía venir: ayer, el Congreso del Estado aprobó la contrarreforma electoral, para que quede en 40 el número de diputados locales, 24 de mayoría y 16 plurinominales y con esto conjuran el riesgo de disminución a 30 diputados. La reforma para la reducción había sido aprobada en 2017, al inicio del sexenio de Quirino Ordaz, pero parece ser que los diputados que la aprobaron se arrepintieron de inmediato y postergaron su entrada en vigor hasta a partir del febrero del 2023, esto es, 6 años después.

Como es un cambio constitucional, ahora se enviará a los cabildos de los municipios para que la ratifiquen y el principal argumento que dan para dar marcha atrás es el de proteger la representatividad democrática ya que cada diputado representa a 75 mil electores.

COVID. Desde ayer, el senador Mario Zamora esta aislado por sospechas de covid; él no tiene ningún síntoma, pero su esposa, Wendy Ibarra, dio positivo y se aísla en forma preventiva para no contagiar.

ALCALDE. Buena noticia dio el alcalde Gerardo Vargas en la reunión con industriales, ya que anunció los proyectos de instalar 3 estaciones más de bomberos en el municipio, para mayor seguridad de la población.

