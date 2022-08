Pumas tiene una defensa de hule

Mientras que el equipo de los Pumas no resuelva su serio problema que tiene con su defensiva de hule, será bastante complicado que pueda convertirse de nueva cuenta en esa oncena llena de garra que hacía vibrar a sus aficionados en el reciente pasado.

Con los cinco goles que le metió Santos el pasado domingo sumó 11 en contra en sus últimos tres partidos en la Liga MX, más los seis que le anotó el Barcelona en su choque amistoso son un total de 17 y así definitivamente no se puede aspirar a mucho.

Su propio técnico Andrés Lillini reconoció que su principal tarea es la de ordenar su muro defensivo, que no reciba su portería tantos pepinos y luego comenzar con su medio campo hacia arriba. Unir fuerzas y que todos juntos puedan recuperar ese buen nivel competitivo y no echarle la culpa a un solo jugador (Dani Alves), cuya calidad y jerarquía se ve cada vez que toca un balón.

Nos imaginamos la tristeza que cargan los aficionados del cuadro felino, pues no es nada agradable que ahora en cada juego que disputan, no le baja la cuota tres goles en contra, en algo que no le debe seguir pasando a uno de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano.

Por cierto, en estos momentos el único de los cuatro que pasa por un gran momento es el América; mientras que Pumas, Chivas y Cruz Azul están navegando muy abajo en la tabla y eso no es nada bueno para la imagen de la liga azteca.

Vamos Pumas, tienen que levantarse y recuperar esa fiereza que les permitió hace un par de años pelear por el título frente a los panzas del León y en fecha más reciente la final de la Conchampions frente a Seattle de la MLS.

MUCHO EQUIPO. A nivel internacional también se registraron tremendas goleadas y una que nos tocó disfrutar, fue la del 6-1 que el París Saint Germain le recetó al Lille en liga francesa.

Fue un recital ofensivo que ofreció el PSG, único equipo en Europa que se puede dar el lujo de tener en su plantilla a los jugadores mejor pagados de todo el mundo y coincidimos con los cronistas que narraban dicho cotejo de que este torneo le queda muy chico al PSG y la prueba para ellos será la Champions europea que no han podido ganar.

Solamente un cuadro de tanto poder económico como el PSG, se puede dar el lujo de contar con un tridente ofensivo como el de Líonel Messi (Argentina), Killián Mbappé (Francia) y Neymar JR (Brasil), quienes son las principales figuras de sus respectivos seleccionados nacionales que participarán en el próximo mundial de Catar.

SAN BARTOLO. Aguas raza, ya vienen los festejos del Santo patrono de la sindicatura de Aguaruto, tierra que vio nacer a Jorge 'Sapo' Cervantes y Dolores 'Lolo' Ibarra dos conocidos personajes del fútbol de Culiacán y si los mencionados sin tener motivos de por medio arman convivios, con mayor razón harán fiesta este día 24 de agosto. Nomás inviten amigazos