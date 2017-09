Puras bolas ensalivadas tiraban los Atléticos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si yo tuviera algo de humildad, sería perfecto”…-Joey Adams.-Estoy empapado, y eso no quiere decir que haya comido exceso de papas ni que sea devoto de Francisco. Empapado vine de Irma, la gorda de un solo ojo, que dejó a Florida inundada y sin energía eléctrica, internet, televisión ni teléfonos fijos.Hoy es día de correo. ¿Enviaste, nombre, apellido y sitio desde donde escribes?Daniel Soteldo, de Caracas, pregunta… “¿Es verdad que Billy Martin ordenaba a todos sus lanzadores tirar bolas ensalivadas?”.Amigo Dano…: Billy siempre encontraba una manera de ganar juegos. Eso de las bolas de saliva no fue siempre. Pero su época con los Atléticos puso a entrenar a todos los lanzadores, para dominar ese lanzamiento. Y se hizo tan famoso el caso, que el narrador Joe Gargiola dijo una vez….“Este equipo puede calentar en un lavado automático de carros”.Horacio Morales, de Tijuana, es muy amable y generoso en este comentario, que agradezco sinceramente… “Un sincero y respetuoso saludo, no solo por su edad fisiológica, sino también por ser usted una institución informativa del beisbol a nivel mundial. No sé quién será ese que le escribió, llamado Pedro Blavia (ni me interesa), pero no estoy de acuerdo con el comentario que hizo, aseverando que todos los periodistas son superiores a usted. Y yo digo que esa persona es solo un pobre envidioso”.Franco Staggoni, de Valencia, pregunta…: “¿Algún bigleaguer ha conectado jonrón dentro del campo con las bases llenas… Qué anota si, con tres en bases disparan línea que se mete entre dos, por lo que anotan los tres corredores y el bateador corredor, trata también, pero es out en home… Quién fue el primer bateador designado que pegó grand slam en Grandes Ligas?”.Amigo Fran…: Hasta 1920, cuando Babe Ruth llegó a los Yankees, la mayoría de los jonrones eran dentro del campo, por eso hubo docenas con tres en bases… Ese batazo es triple, tres impulsadas y out del outfielder al catcher… Orlando Cepeda en 1973 con los Medias Rojas.Rogelio Hernández, de Puerto Peñasco, pregunta…: “Me cuentan que cuando Moe Drabowsky jugaba con los Cardenales, era muy bromista, pero nadie me ha contado alguna de sus bromas, ¿podrá usted?”.Amigo Yelio…: Drabowsky estuvo con los Cardenales en 1971 y 1972. Una tarde de domingo utilizó el teléfono del bullpen, durante un juego, para pedir 20 pizzas a nombre del mánager, Red Shoendienst. Puedes imaginarte el drama del repartidor tratando de entrar al estadio para entregar ese pedido en pleno juego… En varias oportunidades, Drabowsky llamó desde el bullpen de los Cardenales al bullpen de los visitantes y ordenó que alguno de los relevistas calentara.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vene en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.