Puras frases de las creadas por Berra

Coral Gables, Coral Gables, Miami (VIP-WIRE). Tengo más de 100 emails de queridos lectores, pidiendo la publicación de más frases de Yogi Berra. Hoy trato de complacerlos con esta columna.

“La más famosa de las incontables frases de Yogi Berra es aquella de ‘It ain’t over til it’s over”, o sea, “Esto no se acaba, sino cuando se termina”. Pero su improvisada producción ha sido prolífica, interminable. Aquí algunos de los berraísmos...:

Cuando se llama al Yogi Berra Museum and Learning Center, se oye una grabación con su voz...:

“Este mensaje no terminará, sino cuando se acabe”.

“Uno puede observar mucho, viendo”.- “Los Yankees, a veces, cometíamos muchos errores mal hechos”. “Uno puede observar mucho, viendo”.- “Me llamo Berra, pero no se por qué, mi mamá me llamaba hijo”.- “Las similitudes entre mi padre y yo son muy diferentes”.... Dale (hijo de Yogi) Berra.-

“De la ópera me gusta todo… Menos la música”.- “Hay que cuidar el medio ambiente… Yo siempre separo la basura que es sin orgasmos de la que es puros orgasmos”.- “Tuve una novia preciosa, pero terrible porque sufría de fuego viperino”.- “Para que se gaste menos la batería de mi carro, sintonizo el radio a muy bajo volumen”.- “Las monedas de cinco centavos ya no valen ni 10 centavos”.- “El beisbol es noventa por ciento mental. Y la otra mitad es pura física”.- “Mickey Mantle era anfibio, o sea, bateaba a lo zurdo y a lo derecho”.- “¿Cómo puede uno hacer lo que quiere ese mánager, batear y pensar al mismo tiempo?”.- “Comprendo que Sandy Koufax haya ganado 25 juegos en 1963. Lo que no entiendo es cómo perdió cinco”.- “Si la gente no quiere venir al estadio, ¿cómo vas a detenerla?”.- “A menudo tengo que asistir a velorios y entierros de personas que nunca van a estar en los míos”.- “Tienes que tener mucho cuidado si no sabes a dónde vas, porque así es posible que no llegues”.- “Cometemos muchos errores indebidos”.-

“Una vez fui mánager uterino”.-

Cierto día le preguntaron la hora, y respondió...: ¿Quieres decir, ahora mismo?”.- “Voy a comprarme un suéter marrón marino”.- “Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo”.- “Mi esposa, Carmen, vio una película que filmó Steve McQueen antes de morirse”.- “No compro nuevas maletas porque solo las uso para viajar”.- “Me reconocen solo por mi cara”.- “Mi futuro ya pasó”.- “El futuro ya no está donde estaba antes”.- “Algunos enemigos no perdonan que uno los perdone”.- “Genialidad es no decir nada cuando nada genial hay que decir”.- “Lo que más me gusta del Guante de Oro, es la imposibilidad de ganarlo los designados”.- “A mí me dieron muchas veces la base por bolas internacional”. “Beto Ávila tuvo un año tan bueno en 1954 que hasta fue el Más Valioso de la Americana”... (Ojo: el Más Valioso de la Americana en 1954 fue Yogi Berra. Beto fue campeón de bateo).-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.